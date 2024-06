Бросили вызов Западу: в ISW объяснили, что стоит за соглашением Путина и Ким Чен Ина о партнерстве

Диктаторские правительства страны-агрессора России и Северной Кореи сформулировали соглашение как доказательство их взаимной поддержки в рамках совместной борьбы против западных стран. Так они показали, что обе имеют общую цель – бросить вызов Западу и текущему мировому порядку.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики объяснили, что стоит за договором, который 19 июня утвердили глава РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ин.

В частности, оба диктатора поставили свои подписи под документом, предусматривающим взаимную военную помощь в случае "агрессии" против одного из участников. Путин утверждал, мол, так его страна и Северная Корея стремятся создать более справедливый и демократический многополярный мировой порядок.

По его словам, оба правительства проводят "независимую внешнюю политику", отличающую их от западных государств. Также он похвалил северокорейского коллегу за "объективный и сбалансированный взгляд" на войну РФ против Украины.

На встрече Ким Чен Ын и Путин подчеркнули "традиционно дружеские и добрые" отношения между Пхеньяном и Москвой, "основанные на славных традициях всеобщей истории". Так они продолжили ссылаться на историческую память о якобы поддержке Советским Союзом Северной Кореи, апеллируя к пропаганде диктаторского режима Кима среди северокорейского народа.

Так называемые медиа КНДР опубликовали сообщения, в которых также акцентировали внимание на "общем деле" России и Северной Кореи. Они цинично подчеркивали, что Северная Корея солидарна со "священным делом российской армии и народа, которые с гордостью идут к справедливости и правде".

Со своей стороны Кремль опубликовал многочисленные фото с визита Путина в Пхеньян, включая помпезный военно-патриотический парад, где гражданских жителей КНДР заставили держать цветы и праздновать прибытие еще одного диктатора. В то же время Ким лично сопровождал коллегу от самолета и до него на взлетной полосе. Аналитики подчеркнули, что все это подчеркивает акцент обоих режимов на дружбе и их решимость поддерживать друг друга.

"Визит Путина и российско-северокорейское соглашение о стратегическом сотрудничестве способствуют легитимизации режима Кима внутри страны и за рубежом. Путин также обсудил увеличение торговли и инфраструктуры между странами, утверждая, что это улучшение также приносит пользу их совместному партнеру – Китайской Народной Республике", – пояснили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Великобритании Грант Шеппс выразил убеждение, что визит российского диктатора в Северную Корею является предупреждением для мира. По его словам, новая ось тирании работает над тем, чтобы взорвать основы свободы и демократии.

Директор программы российских и беларусских студий аналитического центра "Украинская призма" Ярослав Черногор считает, что глобальных последствий для Путина соглашение с Ким Чен Ином не будет иметь. Вместе с тем любые связи с другими странами играют на усиление России.

