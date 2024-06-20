'Превентивный удар нам не нужен': Путин снова принялся за угрозы и вспомнил о Харькове. Видео

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз прибег к циничным угрозам в отношении Украины. Он пообещал " гарантированно уничтожить противника" и заявил, что "Харьков ему не нужен".

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Об этом Путин сообщил журналистам 20 июня на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам. Его выступление транслировали российские пропагандисты.

"Превентивный удар нам не нужен, при встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен", – дерзко заявил диктатор.

Путин также добавил, что обстрелы Белгорода "фактор, близкий к агрессии, мы его анализируем"

"Запад говорит, что не сражается с нами, а просто передает оружие (для обстрела Белгорода, – прим. OBOZ.ua). Мы тоже можем поставить свое оружие", – заявил президент страны-оккупанта, впрочем не уточнив кому и куда он собирается его поставлять.

Кремлевский диктатор также отметил, что у страны-оккупанта нет цели подходить к Харькову.

"Мы создаем санитарную зону", – цинично заявил Путин.

Кроме того, кремлевский диктатор Владимир Путин сделал очередное циничное заявление о войне в Украине и возможность переговоров. Он пытается убеждать, что вывода российских войск из Украины "не будет никогда".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 июня, накануне проходившего в Швейцарии Саммита мира Украины, российский диктатор Владимир Путин выдвинул циничные условия для начала переговоров с Киевом. В частности, он заявил, что для начала переговоров украинские войска должны быть полностью выведены с территории так называемых ДНР, ЛНР, а также из Херсонской и Запорожской областей. Еще одним условием РФ есть нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

– Вице-президент США Камала Гаррис назвала предложения Владимира Путина относительно "условий мира" в Украине фактически требованием капитуляции, а не искренней попыткой прекратить войну. Она в очередной раз заверила в непреклонной поддержке Украины со стороны США.

– Президент Зеленский заявил, что политика ультиматумов Путина означает единственное – необходимость сделать паузу в войне. Заморозка боевых действий требуется кремлевскому лидеру, чтобы подготовить свои войска к дальнейшей эскалации.

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