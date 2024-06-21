Почему несколько стран отозвали подписи под коммюнике Саммита мира: в МИД прояснили ситуацию

После Саммита мира Швейцария включила в список подписантов общего коммюнике по итогам встречи несколько государств, которые на тот момент еще не подтвердили свое согласие с документом. Из-за этого российская пропаганда начала разгонять "волну" о якобы отзыве подписей.

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Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона в четверг, 20 июня. По его словам, есть государства, которые обратились к Швейцарии и сказали, что рассматривают итоговую версию коммюнике.

Они попросили снять их из списка до принятия окончательного решения.

Говоря о том, какие страны рассматривают возможность подписания документа по итогам Саммита мира, Кулеба сказал, что будет некорректно с его стороны это озвучивать.

Также руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что количество участников Саммита мира – это не результат давления, а "результат работы, основанной на уважении".

Кулеба также отметил, что Украина настаивает на проведении второго Саммита мира в одной из стран Глобального юга. Потому что в регионе есть несколько качественно сильных игроков, проявляющих интерес к проведению этого мероприятия. По словам министра, важно и то, чтобы время между первым и вторым саммитом не было "пустым".

Накануне стало известно, что южноафриканская страна Замбия присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира. Таким образом, общее количество стран и организаций, поддержавших документ, возросло до 85.

Также к коммюнике присоединилось островное государство в Карибском море Антигуа и Барбуда. Это первая страна, которая не была представлена на саммите, но затем присоединилась к итоговому документу.

Из стран, которые были участниками Саммита, итоговый документ не подписали Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты. Ирак, Иордания и Руанда отозвали свои подписи под коммюнике.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Китай будут продолжать переговоры по завершению войны, которую начала Россия против нашего государства. Это будет происходить, несмотря на отказ Пекина принять участие в Глобальном саммите мира.

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