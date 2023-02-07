К Путину вызывали врачей из-за слабости и усталости, а его речь читал двойник – СМИ

Тема ухудшения здоровья президента РФ Владимира Путина не теряет актуальности. Недавно в ГУР Украины заявили, что болезнь Путина на стадии обострения.

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Мировые СМИ со ссылкой на инсайдерские Telegram-каналы отмечают, что к Путину вызывали врачей из-за слабости и усталости, а его речь читал двойник. Британское издание The Sun в очередной раз подтвердило, что у кремлевского диктатора рак поджелудочной железы и ранняя стадия болезни Паркинсона.

По сообщениям Telegram-каналов, во время мероприятий, посвященных 80-й годовщине Сталинградской битвы, роль Путина перед толпой на торжественном концерте исполнял двойник, который и читал президентскую речь. Двойник немного недоиграл, сбивался по тексту и забыл покашливать, как это делает Путин. Речь содержала типичный кремлевский бред. Еще раз подчеркивалось, что "Россия воюет со всей Европой", впереди – "новый Сталинград", да и вообще "мы (РФ. – Ред.) еще не начинали".

К вечеру, по информации СМИ, Путин сильно устал и почувствовал слабость. Ситуация ухудшилась, поэтому к нему пригласили медиков.

Уже неоднократно появляется информация, что 70-летний диктатор плохо себя чувствует. Это подтверждается его опухшим лицом и дрожащими ногами. Даже зимние праздники Путин провел в одиночестве, на службу в Благовещенский собор в Кремле больше никого не пустили.

В The Sun сообщили, что бывший глава МИ-6 сэр Ричард Дирлав тоже подтвердил: состояние здоровья Путина не улучшается. Было подмечено, что глава РФ подергивается, неуверенно стоит и иногда задыхается.

Путин продолжает ограниченно выступать на публике – теперь он часто предпочитает председательствовать на встрече по видеосвязи. Он отменил ряд ключевых выступлений за последние несколько месяцев.

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