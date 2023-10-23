'Прямо над нашим домом': в Ростове прогремели взрывы, россияне устроили истерику в сети

В российском Ростове-на-Дону днем 23 октября сообщили о взрывах. Власти заявили, что ПВО "успешно отработала" по воздушным целям, тем не менее россияне подняли панику в сети.

В частности, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что подразделения ПВО якобы отбили атаки в 14:59. "Жертв и разрушений на земле нет. Прошу сохранять спокойствие!" – призвал он.

Голубев добавил, что "дальнобойная система ПВО" в Ростовской области РФ якобы выполняет задачи в зоне "спецоперации" по уничтожению воздушных целей "немедленно по их обнаружении".

"Цели могут быть обнаружены в любой момент. Работа может быть продолжена", – заявил он.

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Тем временем россияне начали ныть в соцсетях, что ракеты их ПВО сбивает прямо над жилыми домами, а звуки были такие, что некоторым пришлось "приседать".

Напомним, в российском Ростове 21 октября в 14:10 раздался мощный взрыв. Его слышали жители нескольких районов города.

Как сообщал OBOZ.UA, в России в ночь на 18 октября слышали взрывы в Курской и Белгородской областях. Власти страны-агрессора утверждают, что в небе были украинские БПЛА, которые якобы удалось сбить ПВО или подавить средствами РЭБ.

Напомним, что вечером 16 октября в Белгородской области РФ слышали взрывы. Власти региона отчитались о якобы сбитых российской ПВО беспилотниках.

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