Ростов-на-Дону подвергся атаке с воздуха: местные власти призывают сохранять спокойствие. Видео

В российском Ростове 21 октября в 14:10 раздался мощный взрыв. Его слышали жители нескольких районов города.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Впоследствии местные власти оккупантов поспешили отчитаться о работе ПВО.

Местные жители также зафиксировали на камеру характерный инверсионный след.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, над городом сработало ПВО.

"Сегодня в 14.10 снова сработали средства ПВО, которые прикрывают Ростовскую область. Воздушная цель в результате уничтожена", – говорится в сообщении Голубева.

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Приблизительно в 15:30 в Ростове снова сообщили о взрывах. Местные власти призвали россиян сохранять спокойствие.

"Только что вновь отработали подразделения наших ПВО, по целям за пределами Ростовской области. Прошу сохранять спокойствие, военные выполняют свою работу", – заявил губернатор Ростовской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в России в ночь на 18 октября слышали взрывы в Курской и Белгородской областях. Власти страны-агрессора утверждают, что в небе были украинские БПЛА, которые якобы удалось сбить ПВО или подавить средствами РЭБ.

Напомним, что вечером 16 октября в Белгородской области РФ слышали взрывы. Власти региона отчитались о якобы сбитых российской ПВО беспилотниках.

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