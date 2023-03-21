''Просто молчи'': террорист Гиркин жестко наехал на Путина и посоветовал ему ''заткнуться''. Видео

Бывший главарь террористической "ДНР", полковник ФСБ в отставке Игорь Гиркин (Стрелков) жестко обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он призвал главу Кремля "просто заткнуться", прекратив рассказывать, как Запад "восемь лет" водил его за нос.

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Видеообращение Гиркина попало в сеть. В нем террорист отметил, что на Путина в Европе сейчас смотрят "примерно так же, как на Муаммара Каддафи" и "пытаются организовать ему точно такую же участь" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Гиркин уверяет, что не будет злорадствовать краху Путина, даже если будет в этот момент "жив, здоров и на свободе".

"При всем том глубочайшем понимании, что если это произойдет, как и в том, что уже произошло, огромная вина самого президента РФ", – заявил террорист.

По словам Гиркина, Путин ведет себя "как тряпка", "рассказывая всем в очередной раз, как его водили за нос":

"Если человека восемь лет водят за нос, то это вина не только тех, кто его водит за нос, но и лохов, которые позволяют жуликам обводить себя вокруг пальца в течение такого огромного срока. В наперстки проигрывают только лохи. Нормальные люди вообще не подходят к местам, где играют в такие игры".

Террорист призвал Путина взять себя в руки и понять, что у него "все еще есть шанс возглавить воюющую страну".

"Заткнись, Владимир Владимирович! Просто молчи лучше! И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент", – заявил Гиркин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они официально подозреваются в совершении международного преступления – депортации украинских детей в РФ.

– Международный трибунал призвал Россию вернуть в Украину похищенных детей. У суда достаточно доказательств совершения Россией тяжкого международного преступления.

– В Германии в случае приезда Путина обещают сразу же задержать его и передать в Гаагу.

– В РФ в ответ на выдачу ордера Гаагой возбудили дело против руководства МУС. Москва обвиняет судей трибунала в "заведомо незаконном заключении под стражу".

– Постпред РФ при ООН Василий Небензя признал похищение украинских детей и пообещал, что Москва вернет их, когда в Украине будет безопасно. Он оправдался, что детей якобы хотели уберечь от опасности, и вопрос "полностью раздут".