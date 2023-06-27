'Просто человек психонул': Симоньян оправдала Пригожина за 'поход' на Москву. Видео

В России продолжают обсуждать вооруженный бунт ЧВК "Вагнер" во главе с ее владельцем Евгением Пригожиным. Одна из топ-пропагандистов РФ Маргарита Симоньян, не проронившая ни слова во время продвижения колонн "вагнеровцев" в направлении Москвы, сейчас принялась оправдывать Пригожина.

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По ее мнению, главарь ЧВК "просто психанул", потому что вернулся из зоны боевых действий с "измененным психотипом". Этот бред пропагандистка с серьезным видом излагала на видео, фрагмент которого появился в сети.

Обосновывая одну из версий произошедшего, гласящую, что Пригожин якобы "просто психанул", Симоньян попыталась высмеять американскую разведку. По ее мнению, тот факт, что американцы за пару недель до случившегося увидели приготовления к мятежу в то время, как их российские "коллеги" успешно проворонили даже начало бунта – крайне смешон.

"Просто человек психанул. Про конфликт Пригожина с Шойгу, с руководством минобороны мы все знаем давно. Тоже мне – секрет Полишинеля. Сейчас, когда американская разведка так смешно пишет, что они знал, они предупреждали, что существует конфликт... Слушайте, для того, чтобы это знать и предупреждать, достаточно просто иметь Telegram. И вообще, если ты имеешь смартфон, это надо было умудриться об этом не знать. Потому что он сам об этом писал, Пригожин. Не припомню, чтобы Шойгу ему отвечал публично, но Пригожин писал об этом бесконечно, и на аудио наговаривал, и какие только слова мы не слышали в адрес Шойгу", – выдала пропагандистка, похоже, даже не заметив, что своим высказыванием подчеркнула бесполезность и недееспособность российской разведки.

По ее мнению, причин, чтобы "психануть", у Пригожина более чем хватало.

"Перечислялись причины. Но боеприпасы – вся страна об этом знала. Я выходила на улицу, просто в парикмахерскую, в кафе, к зубному, еще куда-то –– люди подходили на улице: объясните, почему Пригожину не дают боеприпасы. Потом, ну, нельзя сказать, чтобы вся страна остальная, особенно после мобилизации была влюблена в руководство минобороны, правда же? Давайте называть вещи своими именами", – заявила Симоньян.

Она также приписала Пригожину непосредственное участие в боевых действиях – и не только в Украине. Это, по мнению пропагандистки, повлияло на психику главаря ЧВК "Вагнер".

"Психанул? Мог психануть. Мог психануть. Ну, справедливости ради, Пригожин много времени лично сам проводил на СВО. Мы все видели эти кадры. Он воюет, не первый месяц. Не первый год! Потому что он же, вы знаете, занимался и другими операциями до СВО. И конечно, у людей, которые возвращаются из зоны боевых действий – это тоже не секрет – меняется психотип. И меняется психологическое состояние. Имеет право версия на существование? Мне кажется, имеет", – самозабвенно пыталась Симоньян оправдать полное отсутствие закона в нынешней России, благодаря которому мятежники не понесли никакой ответственности, а дело против Пригожина было закрыто.

Не исключено, что это выступление Симоньян призвано обелить высшее военно-политическое руководство РФ, продемонстрировавшее во время вооруженного бунта Пригожина потрясающую трусость и беззубость. Ранее пропагандистка вступилась за решение Кремля закрыть дело против Пригожина и послала законы "идти лесом". По ее мнению, если властям не выгодно соблюдать законы, значит, делать это они и не обязаны.

Напомним, ранее в CNN заявили, что разведка США знала, что Пригожин готовит мятеж, но не понимала с какой целью. А основатель правозащитного российского проекта Gulagu.net Владимир Осечкин со ссылкой на источники, в частности, внутри ЧВК сообщил, что подготовка продолжалась свыше 8 месяцев, в курсе происходящего были российские генералы – командующий ВКС РФ Сергей Суровикин и первый зам начальника генштаба Владимир Алексеев. Также Осечкин обнародовал перечень подразделений ФСБ и ВС РФ, поддержавших бунт Пригожина либо не оказывавших наемникам сопротивления.

Уже после однодневного бунта в Госдепе заговорили о последствиях мятежа Пригожина в РФ. В США убеждены, что это был "прямой вызов лидерству Путина". И последствия недавних событий в стране-агрессоре еще дадут о себе знать.

Более того, Пригожин поставил под сомнение не только власть самого диктатора, но и обоснование войны, начатой Россией против Украины. В США все это считают "чем-то новым".

А вот в России заявили, что рейтинг Путина после бунта Пригожина вырос до 90% и россияне якобы готовы на него "молиться".