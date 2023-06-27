'Прямой вызов лидерству Путина': в Госдепе заговорили о последствиях мятежа Пригожина в РФ

В Государственном департамента США сказали, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин своим мятежом бросил вызов лидерству российского диктатора Владимира Путина. Последствия недавних событий в стране-агрессоре еще всплывут.

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Об этом сказал спикер Госдепа Мэттью Миллер на брифинге в Вашингтоне в понедельник, 26 июня, передает Укринформ. По его словам, впервые произошло так, что лидерство Путина в РФ оказалось под угрозой.

Более того, Пригожин поставил под сомнение не только власть самого диктатора, но и обоснование войны, начатой Россией против Украины.

"Это, безусловно, что-то новое – видеть, как лидерству Путина бросают прямой вызов. Это что-то новое, когда Евгений Пригожин прямо подвергает сомнению обоснование этой войны и заявляет, что война ведется на основе лжи", – отметил представитель Госдепа.

Миллер подчеркнул, что в Вашингтоне и ранее открыто говорили об этом, но сейчас лидерство главы Кремля поставил под сомнение человек, приближенный к руководству РФ. Последствия этого шага еще будет видно.

"Это все – существенные шаги. И какие последствия это будет иметь, я думаю, мы еще увидим", – отметил представитель внешнеполитического ведомства США и добавил, что ситуация в РФ "динамически развивается".

Он подчеркнул, что в любой ситуации поддержка Вашингтона Украины, которая борется с полномасштабным вторжением России, останется непоколебимой. Независимо от того, как будут развиваться события в РФ, Киев может расчитывать на помощь Вашингтона.

Как известно, в минувшие выходные Путин столкнулся с беспрецедентным вызовом своей власти в результате неудавшегося мятежа хорошо вооруженных наемников из группы "Вагнера".

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что о последствиях мятежа Пригожина говорить рано. Но его страна готова к разным сценариям развития событий.

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