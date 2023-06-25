Разведка США знала, что Пригожин готовит мятеж, но не понимала с какой целью – CNN

Представители разведки США считают, что глава Вагнера Евгений Пригожин уже довольно давно планировал бросить серьезный вызов российскому военному руководству. Но было неясно, какова будет конечная цель мятежа.

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Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники. В начале этой недели сотрудники разведки проинформировали лидеров Конгресса о перемещениях Вагнера и накоплении оборудования на территории России.

Представители американской и западной разведки видели признаки того, что Пригожин готовился к бунту, в том числе путем скопления оружия и боеприпасов.

Источник отметил, что в американской разведке считают заявления Пригожина о нехватке боеприпасов для операций в Украине преднамеренным обманом, чтобы помочь заложить основу для потенциального военного вызова российскому руководству.

По его словам, "все произошло очень быстро", и было трудно понять, насколько серьезно Пригожин угрожал российским военным и куда он направит свои войска.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 июня, в ЧВК "Вагнер" заявили, что военнослужащие армии РФ ударили по их лагерям. В результате многие "вагнеровцы" были ранены, также есть и погибшие. Владелец ЧВК Евгений Пригожин пообещал отомстить, а в РФ подняли по тревоге силовиков.

По данным росСМИ, "Вагнер" захватил штаб, аэродром и другие стратегические объекты в Ростове, Москве и Ростовской области объявили план "Крепость".

Напомним, что Путин в экстренном заявлении набросился на Пригожина и заговорил о риске капитуляции. Путин сказал, что Россия столкнулась с изменой и "ударом в спину" из-за "неумеренных амбиций".

В ГУР Минобороны Украины считают, что "поход" Пригожина в Ростов и Воронеж является признаком крушения режима Путина и прямым следствием агрессии против Украины.

К вечеру 24 июня стало известно, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Последний заявил об отступлении от Москвы.

"ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. За сутки мы прошли, не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", – заявил он.

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