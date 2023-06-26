'Выбор был между плохим и чудовищным': Симоньян вступилась за решение Кремля по Пригожину и послала законы 'идти лесом'. Видео

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что нет ничего страшного в том, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин остается на свободе после устроенного им мятежа в РФ. По ее словам, российские законы могут "идти лесом" – главное, чтобы гражданской войны не было.

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Об этом Симоньян сказала в эфире российского канала "Россия-1". В своем пространном монологе пропагандистка заявила, что в гражданских войнах "нет победивших и проигравших", а есть только колоссальные потери (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Выбор был между плохим и чудовищным. Так бывает в жизни у каждого, кто когда-либо руководил хоть чем-то, кто детей воспитывал. Страшнее гражданского противостояния не может быть ничего, включая уж тем более нарушение каких-то юридических норм", – сказала Симоньян.

Она также ответила россиянам, возмущенным тем, что Пригожина после нарушения десятков законов РФ, "отпустили в Беларусь".

В частности, пропагандистка заявила, что юридические нормы – "это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы" и их "пишут, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране".

"И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что юридические нормы перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом, потому что их писали люди, не предвидя такой ситуации", – выдала Симоньян.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 июня ЧВК "Вагнер" Пригожина "захватил" Ростов, прошел Воронежскую область и дошел до Ельца в Липецкой области. Там "поход на Москву" был остановлен: Пригожин объявил о возвращении наемников в "полевые лагеря" якобы из-за нежелания "проливать русскую кровь". Колонны развернулись назад, а поздно вечером вагнеровцы свернули военную технику и покинули Ростов.

– За сутки "Вагнер" уничтожил самолет и 6 вертолетов с экипажами. Всего было ликвидировано по меньшей мере 13 пилотов. Кроме того, в сбитом самолете находилось десять российских военных.

– Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с наемниками были достигнуты договоренности, согласно которым уголовное дело против Пригожина закроют и он уедет в Беларусь. Позже росСМИ сообщили, что дело против Пригожина не закрыто.

– Сам Пригожин заявил, что доволен своим "походом", хоть и не достиг тех целей, о которых заявлял. "Нормально, всех взбодрили", – заявил он.