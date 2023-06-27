В РФ заявили, что рейтинг Путина после бунта Пригожина вырос до 90% и россияне готовы на него "молиться"

В России утверждают, что после мятежа финансиста частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина рейтинг главы Кремля Владимира Путина якобы только вырос. Называют даже показатель в 90%.

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Соответствующее заявление сделал экс-депутат Госдумы, директор российского ООО "Институт политических исследований" Сергей Марков в эфире радиостанции "Говорит Москва". Более того, пропагандист сравнил владельца ЧВК с хаосом, назвав всадником апокалипсиса. А на российского диктатора люди якобы готовы молиться, особенно после событий 24 июня.

"Поддержка президента 80% была, а после этих событий она стала 90%, поскольку люди видят в Пригожине не политика с какой-то программой, а всадника апокалипсиса – предвестника хаоса. В этом смысле готовы молиться люди на Владимира Владимировича: только избавьте нас от всего этого хаоса", – утверждает россиянин.

Он заверяет, что "особенно заниматься общественным мнением" в РФ сейчас якобы не нужно. Мол, люди и так поддерживают Путина.

"А если будут проблемы с падением поддержки, вот тогда и будут заниматься общественным мнением", – сказал пропагандист.

Добавим, что Сергей Марков фигурирует в главной базе данных о санкциях НАПК. Экономические ограничения против него уже наложили Украина и Канада.

"Марков призвал сотрудников Вооруженных сил Украины, а также представителей украинских силовиков перейти на сторону России. Он активно поддерживает действия и политику, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине", – объяснила пресс-служба.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– В Госдепе США считают, что Пригожин своим мятежом бросил вызов лидерству Путина, а последствия недавних событий в стране-агрессоре еще всплывут.

– Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что о последствиях мятежа Пригожина говорить рано. Его страна готова к разным сценариям развития событий, заверил Сунак.

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