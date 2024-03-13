'Продвигаемся дальше, улицы простреливаются': в легионе 'Свобода России' показали кадры из Теткино. Видео

Добровольцы легиона "Свобода России" показали кадры из российского села Теткино в Курской области РФ. В населенном пункте идут бои, улицы простреливаются.

Бойцы с позывными "Апостол" и "Домовой" записали соответствующее видео. Они отметили, что, несмотря на сильную усталость, продвигаются дальше.

"Ведем бой в Теткино", – отметил один из добровольцев.

"Улицы сильно простреливаются. Далее еще участковый нас ждет, с которым надо поговорить. И местные жители, которых нужно освободить", – добавил другой.

Также добровольцы легиона "Свобода России" показали уничтожение пункта управления российских войск на территории РФ. Российские добровольцы отметили, что таким образом приближают кризис оборонки кровавого режима.

12 марта российские добровольческие батальоны заявили о взятии под контроль поселка Теткино в Курской области. Российские военнослужащие сбегают из населенного пункта, бросая технику, в то же время россияне покинули один из российских КПП на границе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне бойцы трех российских батальонов начали рейды в Курской и Белгородской областях. Совместную военную операцию они организовали в преддверии так называемых президентских выборов в России, а по сути очередных перевыборов Путина.

– В ГУР МО заявили, что рейд российских батальонов на территорию РФ вызвал панику в РФ. Бои продолжаются, вооруженное противостояние и внутренние конфликты в РФ будут только набирать обороты.