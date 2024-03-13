'Был пункт управления – и нет': в легионе 'Свобода России' показали отработку по объекту войск Путина. Видео

Бойцы легиона "Свобода России" показали уничтожение пункта управления российских войск на территории РФ. Российские добровольцы отметили, что таким образом приближают кризис оборонки кровавого режима.

Видео "фейерверков" на объекте путинских войск было опубликовано в Telegram легиона. На кадрах видно, как после взрыва все вокруг окутал дым.

"Был пункт управления – и нет пункта управления. Приближаем кризис для защиты кровавого режима. Все равно он не на оборону работает, а на нападение", – отметили российские добровольцы.

Напомним, 12 марта в ГУР МО сообщили, что новый рейд российских добровольцев из легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона на территорию РФ 12 марта вызвал панику в РФ. Бои продолжаются, вооруженное противостояние и внутренние конфликты в РФ будут только набирать обороты. Для нашего государства важно, чтобы дестабилизационные процессы на территории агрессора усиливались.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 марта российские добровольцы заявили о взятии под контроль поселка Теткино в Курской области. Российские военнослужащие сбегают из населенного пункта, бросая технику, в то же время россияне покинули один из российских КПП на границе.