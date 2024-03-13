Путин будет править Россией до смерти, а наша задача – приблизить этот момент – РДК

12 марта бойцы трех российских батальонов – легиона "Свобода России", Российского Добровольческого Корпуса (РДК) и "Сибирского батальона" – начали рейды в Курской и Белгородской областях. Совместную военную операцию они организовали накануне так называемых президентских выборов в России, а по сути очередных перевыборов Путина.

Командир РДК Денис Никитин опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором обратился к жителям РФ. Он объяснил, какую главную задачу ставят перед собой российские добровольцы.

"Главная задача РДК есть и будет – это демонтаж кремлевского режима и мы будем каждый раз осуществлять наши рейды вглубь территории РФ, привлекая все больше сторонников. Особенно важно для нас высказаться накануне фарса под названием "выборы", – написал Никитин в комментарии к видео.

Командир РДК заявил, что Россией правит нелегитимный президент Владимир Путин, который по сути сам себя переизбирает уже в который раз. И он будет править страной до своей смерти.

Поэтому российские добровольцы своей главной задачей ставят приблизить конец и самого кровавого диктатора, и его кремлевского режима, объяснил Никитин.

"Российский добровольческий корпус еще раз пересекает границу РФ. Наша задача - рассказать гражданам России о том, что ими правит нелегитимный президент. И после очередных цирковых выборов будет править ими дальше – еще 6 лет, возможно и дольше, до самой своей смерти. Наша задача заключается в том, чтобы приблизить его смерть. Приблизить конец не только Путина, но и всего кровавого кремлевского режима. Присоединяйтесь к нашей борьбе и следите за новостями", – сказал командир РДК.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее с заявлением к россиянам выступил Легион "Свобода России". Добровольцы заявили, что собираются освободить Россию от диктатора Владимира Путина и сантиметр за сантиметром будут отбирать у режима свою землю.

Российские добровольцы 12 марта заявили о взятии под свой контроль поселка Теткино в Курской области. Они также показали видео, зафиксировавшее паническое бегство "второй армии мира" из поселка.

В ГУР прокомментировались операции "Свободы России", РДК и "Сибирского батальона" в пограничные РФ. Там заявили, что для Украины важно, чтобы дестабилизационные процессы на территории страны-агрессора усиливались.