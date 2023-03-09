Пригожин заявил, что ему отключили спецсвязь и перестали принимать в министерствах, чтобы он не выпрашивал боеприпасы

Владелец террористической группировки ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что ему отключили спецсвязь и перестали принимать в министерства х. Похоже, "повар Путина" очень всем надоел и его решили изолировать от высшего руководства государства.

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Основатель ППК "Вагнера" заявил, что его и других высокопоставленных "вагнеровцев" полностью отключили от правительственной линии связи РФ и заблокировали все пропуски в российские министерства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пригожина, распространенном российскими СМИ.

"Повар Путина" объяснил это нежеланием властей снабжать ПВК боеприпасами. Теперь же бывший фаворит российского диктатора Владимира Путина больше не может напрямую выпрашивать снаряды у армейских генералов.

"Для того чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах во всех подразделениях. Еще важный момент: заблокировали все пропуски во все ведомства, которые должны принимать решения", – говорится в аудио-комментарии Пригожина, опубликованном его пресс-службой.

Главный "вагнеровец" жалуется, что ситуация с боеприпасами никак не улучшилась. Теперь для него единственным способом их получить является обращение через масс-медиа.

"Этим я, собственно, и собираюсь заниматься", – заявил Пригожин.

Как известно, между Евгением Пригожиным и высшим военным руководством РФ давно напряжены отношения. Он неоднократно жаловался на недостаток должной поставки боеприпасов его боевикам, публично критиковал и скандалил с чиновниками российского Минобороны, в том числе с ее главой Сергеем Шойгу.

Недавно российское военное ведомство переняло у Пригожина идею набирать в свои ряды зэков, чем сделали невозможным поступление "пушечного мяса" в ППК "Вагнер".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Недавний фаворит Путина глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин потерял свой статус. Его влияние на ситуацию в кулуарах Кремля практически сведено к нулю. Одной из причин такого поворота событий стали амбиции Пригожина, которыми он пытался подавить русских генералов.

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