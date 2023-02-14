У Шойгу 'обошли' Пригожина и начали напрямую набирать заключенных в армию – CNN

В течение нескольких месяцев Россия в войне с Украиной использовала террористическую ЧВК "Вагнер", чтобы укрепить свои формирования на фронте с помощью заключенных, которых набирал по тюрьмам владелец компании Евгений Пригожин. Однако теперь заключенных на войну начало вербовать Минобороны страны-агрессора.

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Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на самих заключенных и ГУР Минобороны Украины. Отмечается, что 9 февраля Пригожин прекратил вербовать "зеков" для отправки на фронт и причина такого решения неизвестна.

Представитель украинской разведки Андрей Усов подтвердил, что недавно захваченные в плен российские военные заявили, что они бывшие заключенные и на войну их наняло непосредственно Минобороны РФ.

"Они подчеркивают нам, что они не ЧВК "Вагнер", что их официально запросило Министерство обороны", – сказал Усов.

Он отметил, что такая ситуация является "эхом внутренних распрей среди российского военного руководства". По словам Усова, министр обороны РФ Сергей Шойгу и новый руководитель оккупационных войск в Украине Валерий Герасимов создают таким образом ресурс заключенных, которым они могут напрямую управлять через собственные частные компании Министерства.

И хотя в распоряжении у Минобороны РФ пока меньше осужденных, но их "будут использовать тоже как пушечное мясо", как это делает ЧВК "Вагнер".

Российский правозащитник Владимир Осечкин, управляющий антикоррупционным сайтом Gulagu.net, заявил, что Министерство обороны РФ переманивало новобранцев и осужденных из ЧВК "Вагнер", обещая "более благоприятные условия". Таким образом, военное руководство России пытается сдержать нарастающее влияние владельца ЧВК Пригожина, которого все больше воспринимают как конкурента вооруженных сил РФ.

"Многие в Москве действительно боятся Пригожина. Они понимают, что он руководит огромной бандой – организованной преступной группой наемников и киллеров, которая в любой момент может устроить бог знает что в Москве", – сказал Осечкин.

CNN пообщался с несколькими заключенными, воевавшими в подразделении, известном под номером 08807, и все они говорят, что непосредственно были наняты Министерством обороны России. Некоторые из них имели документы, свидетельствующие о том, что их направили в воинскую часть террористической "ЛНР", которая подчинена Минобороны РФ.

Подразделение 08807, известное как бригада "Штурм", в октябре прошлого года было направлено на фронт в районе Соледара, где оно понесло катастрофические потери.

По источникам телеканала, бывшие зеки из этого подразделения жаловались на жестокое обращение с ними на поле боя и вне его. Их продолжают казнить за "провинности" так же, как это делали боевики Пригожина.

CNN опубликовал расшифровку голосового сообщения наемника Виктора Севальнева. Он отбывал наказание за вооруженный разбой. Из тюрьмы его отправили воевать в Украину. После того как большинство его коллег погибли во время штурма фабрики вблизи Соледара, сам акт выживания оказался роковым для Севальнева.

В последнем послании своей жене он сказал, что опасается, что чиновники российского министерства обороны вскоре заберут его с больничной койки, где он и записал аудиопослание, и казнят. Через несколько дней его тело вернули жене в Москву в закрытом гробу.

"Меня ведут на расстрел. Я потерял там много людей. Помните об этом: не присылайте сюда больше людей. Хватит, они хотят нас всех убить", – сказал Севальнев жене в своем последнем голосовом сообщении.

Еще три пострадавших из этого подразделения, с которыми удалось пообщаться CNN в больнице, также жаловались на жестокое обращение с ними.

Один из них, также бывший "зек", рассказал, что Севальнев был однажды ранен, но вернулся воевать на передовую, где затем снова получил ранение.

"Здесь никого не оперируют. Люди ходят по больнице с пулевыми ранениями, с осколками, застрявшими в ногах", – рассказал он.

Он также описал катастрофические потери.

"Наша группа составляла 130 человек, но у нас также много людей с ампутированными конечностями", – рассказал он, добавив, что со временем к их подразделению добавилось много разных групп заключенных.

Он сказал, что в его подразделении осталось только 15 выживших, и что 08807 теперь называется 40321.

"Короче, мясорубка", – добавил он.

А через несколько дней он рассказал CNN, что его отправили обратно на передовую, хотя раны его не зажили.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавний фаворит Путина глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин потерял свой статус. Его влияние на ситуацию в кулуарах Кремля практически сведено к нулю. Одной из причин такого поворота событий стали амбиции Пригожина, которыми он пытался подавить российских генералов.

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