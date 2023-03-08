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Пригожин назвал зэков-"вагнеровцев" "300 спартанцами" и открыто поиздевался над Шойгу и армией РФ. Видео

София Закревская
Новости России
1 минута
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Пригожин назвал зэков-'вагнеровцев' '300 спартанцами' и открыто поиздевался над Шойгу и армией РФ. Видео

В России продолжает набирать обороты конфликт между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и владельцем российской частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным. Последний открыто раскритиковал "вторую армию мира".

Видео дня

Досталось от Пригожина и самому Шойгу. Тем временем своих наемников-"вагнеровцев", которых завербовали в тюрьмах, "повар Путина" окрестил "300 спартанцами" и "тремя богатырями", которые "остаются в памяти народа" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Такое заявление он сделал в новом видео, записанном из зоны боевых действий в Украине. В нем Пригожин снова размечтался о взятии Бахмута, в боях за который уже погибли тысяч, если не десятки тысяч оккупантов. Достичь этой цели может только ЧВК "Вагнер", заявил он.

Пригожин назвал зэков-''вагнеровцев'' ''300 спартанцами'' и открыто поиздевался над Шойгу и армией РФ. Видео

По его словам, если город окажется под контролем РФ, для страны-агрессора откроется оперативный простор.

"В настоящий момент мир не сталкивался еще с хорошо подготовленной российской армией, с теми подразделениями, которые еще не вступали в бой, имея все возможное современное вооружение. Идеально подготовленные они ждут своего часа после открытия оперативного простора ЧВК "Вагнер", – поиздевался над армией РФ Пригожин.

Ранее в ЦНС сообщили, что ЧВК "Вагнер" исчерпывает свои силы на Донбассе и, в частности, в районе Бахмута. Ее владелец Евгений Пригожин пытается оправдать большие потери, обвиняя министра обороны РФ Сергея Шойгу в том, что тот сначала не давал боеприпасы, а теперь якобы вовсе хочет "украсть славу" "вагнеровцев".

Как сообщал OBOZREVATEL, Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины стягивают в направлении Бахмута несколько группировок для деблокады города. Он также просил для своих наемников боеприпасы и подкрепление.

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