Пригожин назвал зэков-''вагнеровцев'' ''300 спартанцами'' и открыто поиздевался над Шойгу и армией РФ. Видео

В России продолжает набирать обороты конфликт между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и владельцем российской частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным. Последний открыто раскритиковал "вторую армию мира".

Видео дня

Досталось от Пригожина и самому Шойгу. Тем временем своих наемников-"вагнеровцев", которых завербовали в тюрьмах, "повар Путина" окрестил "300 спартанцами" и "тремя богатырями", которые "остаются в памяти народа" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Такое заявление он сделал в новом видео, записанном из зоны боевых действий в Украине. В нем Пригожин снова размечтался о взятии Бахмута, в боях за который уже погибли тысяч, если не десятки тысяч оккупантов. Достичь этой цели может только ЧВК "Вагнер", заявил он.

По его словам, если город окажется под контролем РФ, для страны-агрессора откроется оперативный простор.

"В настоящий момент мир не сталкивался еще с хорошо подготовленной российской армией, с теми подразделениями, которые еще не вступали в бой, имея все возможное современное вооружение. Идеально подготовленные они ждут своего часа после открытия оперативного простора ЧВК "Вагнер", – поиздевался над армией РФ Пригожин.

Ранее в ЦНС сообщили, что ЧВК "Вагнер" исчерпывает свои силы на Донбассе и, в частности, в районе Бахмута. Ее владелец Евгений Пригожин пытается оправдать большие потери, обвиняя министра обороны РФ Сергея Шойгу в том, что тот сначала не давал боеприпасы, а теперь якобы вовсе хочет "украсть славу" "вагнеровцев".

Как сообщал OBOZREVATEL, Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины стягивают в направлении Бахмута несколько группировок для деблокады города. Он также просил для своих наемников боеприпасы и подкрепление.

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