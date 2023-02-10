Над Пригожиным собрались тучи: почему недавний фаворит Путина и любимец элит превратился в 'пшик'

Недавний фаворит президента страны-агрессора Владимира Путина глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин потерял свой статус. Его влияние на ситуацию в кулуарах Кремля практически сведено к нолю. Одной из причин такого поворота событий стали амбиции Пригожина, которыми он пытался придушить российских генералов. В конце-концов ситуация обернулась для него с точностью до наоборот.

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Об этом пишет автор Telegram-канала "Досье шпиона". Всего за пару месяцев Пригожин из альтернативного политического лидера правого крыла превратился в "пшик".

"Ключевые олигархи дистанцируются от Пригожина, включительно с президентом РФ Путиным. Для российского военного командования он так же является нерукопожатным, ввиду его активной, в первую очередь информационной и кулуарной, деятельности против Шойгу и Герасимова. В результате аккумуляция такого количества негатива и противников привела к резкой утрате позиций со стороны владельца "музыкантов", – говорится в сообщении.

Автор считает, что причин такой ситуации несколько. Во-первых, это то, что активная деятельность Пригожина пришлась на тяжелый момент "спецоперации".

"СВО" находилась в "режиме стагнации" со стороны армии РФ. Утрата территорий, потери среди личного состава и техники, большое количество отказников и постоянные скандалы, на фоне которых появляются "музыканты" во главе с Пригожиным. Бравые, смелые и беспринципные парни, способные идти там, где не могут пройти подопечные Герасимова. Под таким флагом Пригожин "пришел на помощь" регулярной армии РФ. Задача, которую поставил перед собой главный "музыкант" была проста – показать общественности и лично Путину, что армия ничто по сравнению с ЧВК "Вагнер". И что именно Пригожину необходимо поручить руководство "СВО", – объясняет автор.

По его словам, чтобы достичь этой цели, Пригожин и начал вербовать зэков в ЧВК, которые, как предполагалось, должны были блестяще выполнить операцию, так как у них было желание служить, убивать и подзаработать без каких-либо критериев.

"Пригожин выбрал для возвеличивания своих подвигов город Артемовск (Бахмут). Взяв личную ответственность перед Путиным, что он сейчас покажет, как нужно "брать" города, не то что эти недомерки из МО. Вот здесь и состоялся его стратегический просчет, который и породил "колосса на глиняных ногах". Семь месяцев боев за Артемовск, над которым по-прежнему развивается украинский флаг. Пять месяцев боев за Соледар, в ходе которого полегло бесчисленное количество "музыкантов". В итоге город был взят лишь после привлечения отдельных частей ВДВ, которые были выведены из Херсонской области в ноябре 2022 года. То есть, после того, как МО взяло ситуацию в свои руки и "лавры победителя" были присвоены Шойгу", – говорится в паблике.

При этом, совсем недавно Пригожин заявил, что "Вагнер" закончил кампанию по вербовке в российских колониях. Однако это было не его решение.

"Хочу уточнить, это для "Вагнера" ее закончили. Теперь колонии – это поле для деятельности ЧВК "Патриот" – частной военной компании связанной с Сергеем Шойгу. Изучив опыт "музыкантов" по вербовке заключенных, по тюрьмам теперь ходят эмиссары от министра обороны. По слухам, Пригожин пытался договориться с отдельными чиновниками из МО о передаче в ряды "Вагнера" т.н. 500-х, то есть отказников. Мол, он нашел бы "хорошее применение" в своей военной компании для таких людей. Но по личному указанию Шойгу, такие "переговоры" были прекращены", – отмечает автор.

Также причиной провала Пригожина в глазах российских элит стали деньги.

"Очевидно, что "украинская кампания" для "Вагнера" является дотационной. Пригожину приходится "вынимать" деньги из других мест для должного и своевременно финансирования боевых действий. Ведь если не будет денег, то компания "Вагнер" прекратит свое существование буквально на следующий день. В этом контексте, для Пригожина существует два основных источника финансирования – олигархи и международные проекты", – сказано в сообщении.

Однако олигархи в итоге испугались быть инвесторами ЧВК из-за растущих рисков, связанных с его же провалом на фронте. А международные дотации прекратились потому, что 20 января 2023 года правительство США объявило ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией. После этого страны Африки и Ближнего востока, которые пользовались услугами наемников, также урезали финансирование организации.

"Любая финансовая деятельность будет активно пресекаться правительством США, а любая транзакция, проведенная с помощью "его величества американского доллара" так тем более. Американцы имеют большой опыт в отслеживании и пресечении финансовых цепочек", – отмечает автор.

Еще одной причиной стала политика. Кроме фронта, Пригожин активно работал над тем, чтобы попасть в политическую систему России.

"С этим связано в первую очередь создание "ЧВК Вагнер Центра" в октябре 2022 года – проекта, который должен был стать политической базой Пригожина на вотчине Президента РФ – Санкт-Петербурге. "Центр", который должен был стать одним из многих, пока что так и остался единственным. В это же время Пригожин активно "нападал" на действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, обвиняя его в коррупции. Что в итоге? 18 января Путин встречается с Бегловым. Встреча прошла успешно для последнего, Путин остался доволен", – рассказывается в "Досье шпиона".

Схожая ситуация получилась и с генерал-полковником Александром Лапиным, который командовал группировкой "Центр".

"Пригожин "наезжал" на генерала за сдачу Изюма. Позже Пригожин, через своих подопечных запустил информационную кампанию о том, что якобы безжизненное тело Лапина достали из Москвы-реки. Сегодня Лапин – командующий Сухопутными войсками РФ, и деятельность "Вагнера" во многом зависит от решений генерала", – сказано в сообщении.

Такая ж ситуация получилась и с начальником генерального штаба государства-террориста Валерием Герасимовым.

"Видео, в котором бойцы "Вагнера" называют НГШ "п*дором и чертом е*анным. Сегодня Герасимов к НГШ добавил себе и регалии командующего объединенной группировкой войск "СВО". К которым относится и ЧВК в том числе, кстати. Таким образом, тучи над Пригожиным сгущаются так же быстро, как росло его влияние в России", – резюмировал автор канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пригожин все еще мечтает о том, что ему удастся победить в войне. Он заявил, что стране-агрессору России нужно полтора-два года для того, чтобы полностью захватить украинский Донбасс.

Также недавно Пригожин залез в кабину самолета и записал очередной рекламный ролик. В нем "повар Путина" вызвал президента Украины Владимира Зеленского на дуэль "в небе".

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