'Призываем не выполнять его приказы': ФСБ требует от 'вагнеровцев' задержать Пригожина

В ФБС страны-агрессора России обратились к наемникам "Вагнера" после того, как главарь ЧВК Евгений Пригожин пообещал отомстить минобороны за якобы удар по его военным. Там призвали вагнеровцев "не выполнять преступные приказы".

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Кроме того, наемников попросили "принять меры" к задержанию самого Пригожина. Заявление Центра общественных связей ФСБ распространили российские пропагандистские каналы.

"Призываем бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию", – заявили там.

В ФСБ добавили, что "информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных минобороны РФ ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности".

"Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ", – выдали в ЦОС ФСБ.

Также там добавили, что "заявления Пригожина – это призыв к гражданскому конфликту и удар в спину ВС РФ".

В отношении главаря наемников следственное управление ФСБ РФ открыло уголовное производство "по факту организации вооруженного мятежа". В генпрокуратуре страны-агрессора сказали, что за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня в ЧВК "Вагнер" заявили, что военнослужащие армии РФ ударили по их лагерям. В результате этого много "вагнеровцев" было ранено, также есть и погибшие. Владелец ЧВК Евгений Пригожин пообещал отомстить, а в РФ подняли по тревоге силовиков.

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