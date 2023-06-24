В Москве готовятся к осаде из-за наступления 'Вагнера' и стягивают технику: в сети пишут, что силовики роют окопы

Москва 24 июня готовится к осаде из-за наступления ЧВК "Вагнер", в ряде регионов РФ объявлен режим контртеррористической операции. Российская столица практически изолирована силами полицейских и военных подразделений.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Как отмечается, российские власти стягивают в Москву всю военную технику, которая до сих пор оставалась в резерве и приграничных регионах.

На каждом перекрестке и на выездах из города размещены усиленные патрули, по столице движется множество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми.

Остановлено движения межрегионального пассажирского транспорта, грузовые и почтовые перевозки, силовики осуществляют массовую проверку автотранспорта с акцентом на крупные закрытые фургоны.

Кроме того, практически остановлено движение гражданского и служебного транспорта по трассе М4 "Дон" (Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск), которую полностью освободили для движения военной и грузовой техники. На всех съездах с трассы выставлены вооруженные блокпосты.

При этом российские силовики получили дополнительные полномочия, в частности разрешение на прослушивание любых разговоров и проверку переписки, задержания и обыски без дополнительных согласований, доступ к частным и служебным помещениям, использование автотранспорта граждан и организаций, отключение всех видов связи, а также "удаление физических лиц с участков местности и объектов".

Тем временем в сети сообщают, что в Москве активно роют окопы.