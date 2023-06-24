В Москве и Ростовской области объявлен план 'Крепость': ищут Пригожина и 'вагнеровцев'. Фото и видео

План "Крепость", который регулирует действия силовиков во время реальной военной угрозы, ввели в Москве и Ростове-на-Дону. Военная техника начала появляться и на улицах многих городов РФ, включая Москву.

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Об этом пишут росСМИ. План "Крепость" подразумевает экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств.

"В ряде отделов полиции Ростовской области объявлен план "Крепость". Сотрудники подняты по тревоге. Является ли тревога учебной и каковы ее причины, выясняется", — пишут в росСМИ.

В источнике сообщили, что был приказ привести в боевую готовность весь состав МВД и Росгвардии. Также силовики получили указания усилить посты на границе с так называемыми фейковыми "республиками — ЛНР и ДНР".

В 23:52 в Ростове-на-Дону начали перекрывать улицы. По информации СМИ в этот момент перекрыт Буденновский проспект и улица Максима Горького. Движение перекрыто с помощью "Тигров". Ранее на улицах появилась военная техника.

В 0:07 стало известно о том, что в Ростовской области в небо подняли вертолеты.

В ГУ МВД Ростовской области пока никак не комментируют события.

Кроме того, в ночь на 24 июня план "Крепость" ввели и в Москве.

Русская служба BBC со ссылкой на источники в спецслужбах РФ сообщила, что силовиков в Москве подняли по тревоге, а на трассе Москва-Воронеж-Ростов ФСБ вместе с СОБРом выставляют блокпосты.

По данным СМИ, тем, кто дежурит на блокпостах, дали приказ открывать огонь, если будет угроза.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня в ЧВК "Вагнер" заявили, что военнослужащие армии РФ ударили по их лагерям. В результате этого много "вагнеровцев" было ранено, также есть и погибшие. Владелец ЧВК Евгений Пригожин пообещал отомстить, а в РФ подняли по тревоге силовиков.

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