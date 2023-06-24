В Москве и Ростовской области объявлен план "Крепость": ищут Пригожина и "вагнеровцев". Фото и видео
План "Крепость", который регулирует действия силовиков во время реальной военной угрозы, ввели в Москве и Ростове-на-Дону. Военная техника начала появляться и на улицах многих городов РФ, включая Москву.
Об этом пишут росСМИ. План "Крепость" подразумевает экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств.
"В ряде отделов полиции Ростовской области объявлен план "Крепость". Сотрудники подняты по тревоге. Является ли тревога учебной и каковы ее причины, выясняется", — пишут в росСМИ.
В источнике сообщили, что был приказ привести в боевую готовность весь состав МВД и Росгвардии. Также силовики получили указания усилить посты на границе с так называемыми фейковыми "республиками — ЛНР и ДНР".
В 23:52 в Ростове-на-Дону начали перекрывать улицы. По информации СМИ в этот момент перекрыт Буденновский проспект и улица Максима Горького. Движение перекрыто с помощью "Тигров". Ранее на улицах появилась военная техника.
В 0:07 стало известно о том, что в Ростовской области в небо подняли вертолеты.
В ГУ МВД Ростовской области пока никак не комментируют события.
Кроме того, в ночь на 24 июня план "Крепость" ввели и в Москве.
Русская служба BBC со ссылкой на источники в спецслужбах РФ сообщила, что силовиков в Москве подняли по тревоге, а на трассе Москва-Воронеж-Ростов ФСБ вместе с СОБРом выставляют блокпосты.
По данным СМИ, тем, кто дежурит на блокпостах, дали приказ открывать огонь, если будет угроза.
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня в ЧВК "Вагнер" заявили, что военнослужащие армии РФ ударили по их лагерям. В результате этого много "вагнеровцев" было ранено, также есть и погибшие. Владелец ЧВК Евгений Пригожин пообещал отомстить, а в РФ подняли по тревоге силовиков.
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