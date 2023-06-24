Пригожин обречен? Путин давно дал понять, что измены не прощает. Видео

Владимир Путин назвал предательством, изменой и ударом по России призывы к мятежу основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Это значит, что "повара Путина", вероятно, ждут плохие новости.

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Президент России сравнил происходящее с событиями 1917 года и заявил, что все причастные будут наказаны. Об этом стало известно из росСМИ.

Путин признал, что в городе Ростов-на-Дону затруднена работа органов гражданского и военного управления.

"Будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной", – сказал Путин.

Важно отметить, что ранее, в 2019 году, Владимир Путин в одном из интервью заявлял, что никогда не сможет простить предательство.

У диктатора спросили, что он никогда не сможет простить.

"Предательство", – ответил Путин.

Сегодня он назвал действия Евгения Пригожина именно предательством. Вероятно, даже несмотря на договоренности, глава "вагнеровцев" понесет ответственность за свои действия.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в нескольких регионах отмечено много военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве и Подмосковье, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.

В связи с происходящим с экстренным обращением выступил российский президент Владимир Путин. Он набросился на Пригожина и заговорил о риске капитуляции, а также о том, что мятежники нанесли "удару в спину" России.

Тем временем в сети появилась карта, где разгорелось противостояние войск Шойгу и ЧВК "Вагнер". Согласно ей, под контролем Вагнера уже Ростов и Воронеж.

Однако российские наемники из ЧВК "Вагнер" так и не добрались до вожделенной Москвы по приказу своего владельца Евгения Пригожина, чтобы "спросить с Кремля за беспредел". Проведя переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко "повар Путина" развернул свою частную армию и отправился в полевые лагеря под Украину.