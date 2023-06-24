Пригожин 'взял' Ростов и Воронеж? Карта, где разгорелось противостояние войск Шойгу и ЧВК 'Вагнер'

В сети появилась первая карта, на которой обозначены территории РФ, якобы перешедшие под контроль ЧВК "Вагнер". Судя по ней, наемники контролируют Ростов-на-Дону и Воронеж.

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Карту активно репостят в соцсетях. Из Воронежа при этом наемники могут выйти на трассу, ведущую на Москву.

В соцсетях начали активно репостить карту, на которой Ростов-на-Дону и Воронеж отмечены, как контролируемые "вагнеровцами".

При этом ранее сам владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что под контролем его наемников находятся все военные объекты Ростова, включая штаб минобороны РФ и военный аэродром.

Также сообщалось о перестрелках и военной технике в Воронежской области. А издание Reuters сообщило, что "пригожинцы" могли захватить также военные объекты в Воронеже, правда, подтверждений этой информации журналистам найти не удалось.

"Один источник в российской службе безопасности сообщил Reuters, что боевики Вагнера также взяли под свой контроль военные объекты в городе Воронеже, который находится примерно в 500 км к югу от Москвы. Reuters не смогло независимо подтвердить это утверждение или многие подробности, предоставленные Пригожиным", – отмечено в публикации.

Журналист Роман Шрайк попытался объяснить такой выбор городов со стороны наемников: из Воронежа они могут попасть на трассу, ведущую в Москву.

"Где находятся Воронеж и Ростов-на-Дону. Стрелочкой отметил трассу на Москву", – написал Шрайк.

К похожим выводам, похоже, пришли и российские власти. Там всерьез восприняли обещание Пригожина дойти до Москвы – и перекрыли трассу, ведущую к столице.

"В Воронежской области закрыли более 300 километров трассы М-4 Дон. Движение по трассе закрыто с 464 по 777 километр, сообщил губернатор Александр Гусев. Он попросил водителей не ездить и по дорогам регионального и местного значения. Людям, застрявшим в пробках, должны "оперативно" доставить воду и "все необходимое", – цитируют заявление местного губернатора российские СМИ.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов отмечено большое количество военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.