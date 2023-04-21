'Позволяет ликвидировать экстремистов в зоне СВО': на РосТВ издали неожиданное заявление о 'бавовне' в Белгороде. Видео

На российских телеканалах продолжают лихорадочно искать логичные объяснения вчерашнему взрыву в Белгороде. По словам очередного пропагандиста в эфире новостей, техника, которая создала на проспекте Ватутина воронку, принадлежит Минобороны РФ и способна "ликвидировать экстремистов в зоне СВО".

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Эпизод опубликовали на Telegram-канале OBOZREVATEL. К таким сомнительным выводам телеведущий пришел в ходе описания событий на месте "бавовны" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Как только специалисты провели изучение место происшествия, дорожные службы начали убирать обломки с проезжей части и эвакуировать поврежденные от взрыва машины. Современная боевая техника позволяет российским подразделениям ликвидировать экстремистов в зоне СВО с минимального расстояния", – заметил псевдожурналист.

Кто эти экстремисты и каким образом Белгород оказался в зоне так называемой спецоперации, пропагандист предпочел не уточнять.

Как сообщал OBOZREVATEL, результате мощного взрыва на оживленной улице в Белгороде от ударной волны на крышу магазина, которая находилась поблизости, забросило автомобиль.

Сеть разразилась мемами после этого инцидента. Не менее занятной выглядит реакция самих россиян на происшествие.

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