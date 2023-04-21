'Ужас какой, страшно читать новости': россияне устроили истерику из-за полного видео 'бавовны' в Белгороде

В России с самого утра 21 апреля продолжается активное обсуждение мощного взрыва в Белгороде, после которого на дороге образовалась воронка. Большинство пользователей российских Telegram-каналов заметно встревожены, огорчены и уже не знают, на чего опасаться в будущем.

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OBOZREVATEL собрал несколько таких комментариев, которые прекрасно характеризуют атмосферу в разных городах РФ после очередной новости про "бавовну". Также в сети опубликован ролик, где можно увидеть весь эпизод происшествия на улице Ватутина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Какой ужас! Страшно теперь вообще стало новости читать. Что ни день, то что-то взрывается, что-то горит", – пишет местный житель.

Напомним, что в украинских соцсетях реакция на "бавовну" в Белгороде оказалась прямо противоположной. Находчивые пользователи шутят, подтрунивают над страной-агрессором и стихийно придумывают мемы на эту тему.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в поселке Зеленоград под Москвой вспыхнул очередной пожар. Средь бела дня там загорелся завод электронных приборов "Квант".

В тот же день над "культурной столицей" России Санкт-Петербурга в небе появился столб оранжевого дыма. Местные жители запаниковали из-за выбросов ядовитых веществ в атмосферу.