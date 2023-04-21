От взрыва авто приземлилось на крышу магазина: появились новые видео с места 'хлопка' в Белгороде

Появились новые подробности по поводу недавних событий в Белгороде. В результате мощного взрыва 20 апреля от ударной волны на крышу магазина, которая находилась поблизости, забросило автомобиль.

Видео дня

Об этом сообщают в российских Telegram каналах и публикуют видео с места событий. Автомобиль снимали с помощью крана.

В Telegram-каналах пишут, что автомобиль уже сняли и погрузили. От ударной волны он сильно поврежден, особенно задняя часть авто.

Отметим, что в вечер четверга, 20 апреля, в Белгороде произошел мощный взрыв на перекрестке двух оживленных улиц. На месте взрыва образовалась огромная яма, также повреждена часть ближайшей многоэтажки и находившиеся на стоянке рядом места событий автомобили.

Так, в Минобороны РФ рассказали, что взрыв произошел из-за "нештатного востока авиационного боеприпаса", произошедшего во время полета самолета Су-34 ВКС РФ над Белгородом.

Напомним, в российском Белгороде вечером в четверг, 20 апреля, раздался мощный взрыв. В сети опубликовали кадры, на которых видно, что на дороге появилась огромная воронка.

Ранее сообщалось, что россияне устроили истерику из-за полного видео "хлопка" в Белгороде. Отмечается, что в результате "хлопка" повреждение жилых зданий, обошлось без жертв.

Сеть разразилась мемами после того, как на российский Белгород вечером 20 апреля упала авиационная бомба, которая "не долетела" до Украины.