Вместо бавовны теперь шлепок: в сети волна мемов после взрыва в Белгороде

Сеть разразилась мемами после того, как на российский Белгород вечером 20 апреля упала авиационная бомба, которая "не долетела" до Украины. Жители РФ придумали новые названия для привычной "бавовной".

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Они называли взрывы в городе "шлепком" и "глухими бахами". После этого по социальным сетям прокатилась новая волна шуток.

В одном из каналов написали, что детонации якобы не было, а был "шлепок в асфальт".

Одна из россиянок написала, что слышала "глухие бахи". В сети появились мемы с известным композитором Иоганном Себастьяном Бахом.

Российские пропагандисты устроили истерику и писали, что разрешение на обстрел Белгорода "в Киев привез генсек НАТО Йенс Столтенберг". Впрочем, они не уточнили, что на этот раз Россия бомбила сама себя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в российском Белгороде вечером в четверг, 20 апреля, раздался мощный взрыв. В сети опубликовали кадры, на которых видно, что на дороге появилась огромная воронка.

– В министерстве обороны страны-агрессора назвали официальную причину мощной "бавовны" в Белгороде. Там заявили, что с летевшего атаковать Украину самолета Су-34 "сошел авиационный боеприпас".