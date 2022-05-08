В Сибири тушить пожары заставили заключенных: военные переброшены в Украину

В российском Красноярском крае (Сибирь) лесные пожары, которые уже перебросились на деревни, тушат уголовники – потому что спасателей не хватает. При этом военные вертолеты и самолеты для борьбы с огнем не используются, ведь они переброшены на войну с Украиной.

Заключенных, в частности, привлекли к спасению поселка Громадск Уярского района, передает российский телеканал НТВ. Пожары тушат мужчины, удерживаемые в местной колонии.

По официальным данным, жертвами природных пожаров в Красноярском крае уже стали пять человек, еще 19 пострадали. Более 500 жилых домов были задеты или полностью уничтожены. В регионе введен режим ЧС.

Жители другого села – Знаменка Минусинского района – рассказали журналистам, что пожары в их крае происходят каждый год и часто, но "чтобы настолько близко к деревне – первый раз".

Видео дня

"Особенно было страшно, что нас оповещали о возможной эвакуации – чтобы документы собрали и так далее, но вывозить не стали. И вот все горит вокруг, трещит, а мы сидим по домам, ждем", – цитирует местную жительницу Галину "Радио свобода".

Журналисты пишут, что площадь пожаров в российских регионах будет разрастаться, поскольку из-за войны там не хватает сил для их ликвидации, в частности авиации и военных.

Как сообщал OBOZREVATEL: