В Сибири тушить пожары заставили заключенных: военные переброшены в Украину
В российском Красноярском крае (Сибирь) лесные пожары, которые уже перебросились на деревни, тушат уголовники – потому что спасателей не хватает. При этом военные вертолеты и самолеты для борьбы с огнем не используются, ведь они переброшены на войну с Украиной.
Заключенных, в частности, привлекли к спасению поселка Громадск Уярского района, передает российский телеканал НТВ. Пожары тушат мужчины, удерживаемые в местной колонии.
По официальным данным, жертвами природных пожаров в Красноярском крае уже стали пять человек, еще 19 пострадали. Более 500 жилых домов были задеты или полностью уничтожены. В регионе введен режим ЧС.
Жители другого села – Знаменка Минусинского района – рассказали журналистам, что пожары в их крае происходят каждый год и часто, но "чтобы настолько близко к деревне – первый раз".
"Особенно было страшно, что нас оповещали о возможной эвакуации – чтобы документы собрали и так далее, но вывозить не стали. И вот все горит вокруг, трещит, а мы сидим по домам, ждем", – цитирует местную жительницу Галину "Радио свобода".
Журналисты пишут, что площадь пожаров в российских регионах будет разрастаться, поскольку из-за войны там не хватает сил для их ликвидации, в частности авиации и военных.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Российской Федерации уже несколько дней продолжаются масштабные лесные пожары. Их площадь составляет сотни гектаров. Камыш и сухая растительность вспыхнули в том числе недалеко от Курска.
Ранее в н.п. Называевск Омской области сгорело несколько десятков домов. Из-за нехватки пожарных огонь тушить было некому.
По данным экспертов, пожары вышли из-под контроля, поскольку военные подразделения, которые обычно занимаются их ликвидацией, были переброшены на путинскую "спецоперацию".