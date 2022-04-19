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В России вспыхнули масштабные лесные пожары, города окутывает дым: люди возмущены, что их "бросили". Видео

София Закревская
Новости России
3 минуты
19,1 т.
В России вспыхнули масштабные лесные пожары, города окутывает дым: люди возмущены, что их 'бросили'. Видео

В России уже несколько дней продолжаются масштабные лесные пожары. Их площадь составляет сотни гектаров, леса горят в Хакасии, Новосибирской и Омской области, Красноярском крае, в Иркутской области и Забайкальском крае, на Дальнем Востоке. Самая сложная ситуация сейчас в Сибири.

Из-за пожаров были уничтожены и повреждены десятки домов, сгорели машины, пишет TJournal. На данный момент площадь возгорания уже в два раза больше, чем к этой же дате в прошлом году (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Горят сотни гектаров леса.
Видео дня
Пожары уничтожают целые села.

На территориях Воронежской, Калининградской, Самарской, Курганской, Тюменской, Свердловской, Омской, Амурской областей, Забайкальского, Хабаровского, Красноярского краев, Хакасии, Тувы и Бурятии людям полностью запретили посещать леса, запрещен также въезд в них техники.

Сейчас пожарами окружены Новосибирск, Омск и Красноярск, огонь уже приблизился к населенным пунктам. Жители городов видят охваченные пламенем леса из своих окон, а в селах огонь сносит с лица земли целые улицы.

В населенных пунктах сильное задымление, местами в воздухе превышено содержание вредных веществ.

Задымление в Новосибирске.
Пожары подошли к городам.

При этом власти, по мнению россиян, на ситуацию не реагируют и попросту "кинули" людей, они остались один на один с горящими лесами. Об этом граждане РФ начали активно писать в Twitter, используя хэштег #своихнебросаем, который изначально использовали люди, которые поддерживают войну России против Украины. К нему начали добавлять тег #своихбросили.

"Своих не бросаем? тогда почему происходит все это? почему я с малых лет выхожу, вдыхаю запах, вижу смог и говорю: "лес снова горит"? так и должно быть? почему мы должны привыкать к такому? почему эти события для нас не исключение, а правило?", – писали пользователи сети.

Скриншот поста в Twitter.
Скриншот поста в Twitter.
Скриншот поста в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в России из-за масштабных лесных пожаров в республике Якутия отменяли рейсы самолетов. Едкий дым затянул все вокруг местного аэропорта.