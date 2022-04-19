В России вспыхнули масштабные лесные пожары, города окутывает дым: люди возмущены, что их 'бросили'. Видео

В России уже несколько дней продолжаются масштабные лесные пожары. Их площадь составляет сотни гектаров, леса горят в Хакасии, Новосибирской и Омской области, Красноярском крае, в Иркутской области и Забайкальском крае, на Дальнем Востоке. Самая сложная ситуация сейчас в Сибири.

Из-за пожаров были уничтожены и повреждены десятки домов, сгорели машины, пишет TJournal. На данный момент площадь возгорания уже в два раза больше, чем к этой же дате в прошлом году (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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На территориях Воронежской, Калининградской, Самарской, Курганской, Тюменской, Свердловской, Омской, Амурской областей, Забайкальского, Хабаровского, Красноярского краев, Хакасии, Тувы и Бурятии людям полностью запретили посещать леса, запрещен также въезд в них техники.

Сейчас пожарами окружены Новосибирск, Омск и Красноярск, огонь уже приблизился к населенным пунктам. Жители городов видят охваченные пламенем леса из своих окон, а в селах огонь сносит с лица земли целые улицы.

В населенных пунктах сильное задымление, местами в воздухе превышено содержание вредных веществ.

При этом власти, по мнению россиян, на ситуацию не реагируют и попросту "кинули" людей, они остались один на один с горящими лесами. Об этом граждане РФ начали активно писать в Twitter, используя хэштег #своихнебросаем, который изначально использовали люди, которые поддерживают войну России против Украины. К нему начали добавлять тег #своихбросили.

"Своих не бросаем? тогда почему происходит все это? почему я с малых лет выхожу, вдыхаю запах, вижу смог и говорю: "лес снова горит"? так и должно быть? почему мы должны привыкать к такому? почему эти события для нас не исключение, а правило?", – писали пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в России из-за масштабных лесных пожаров в республике Якутия отменяли рейсы самолетов. Едкий дым затянул все вокруг местного аэропорта.