Пожары в Сибири вышли из-под контроля: военные, которые боролись с огнем, брошены в бои против Украины – Independent

Лесные пожары в российской Сибири вышли из-под контроля, поскольку военные подразделения, которые обычно занимаются их ликвидацией, были переброшены на войну в Украине. В настоящее время охваченная огнем площадь в стране уже вдвое больше, чем в апреле 2021 года.

Об этом пишет Independent, ссылаясь на Гринпис России. Отмечается, что мощные пожары становятся все более частым явлением в регионе с весны по осень.

Издание отмечает, что поскольку пожары выбрасывают огромное количество углекислого газа в атмосферу Арктики, они являются одной из основных причин беспокойства по поводу изменения климата. Ученые неоднократно говорили, что их нужно тушить как можно скорее.

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Исследователь климата из Университета Майами в Огайо Джессика Маккарти рассказала, что крупные пожары часто нуждаются в военных самолетах для обнаружения и проверки сообщений. В связи с этим она предположила, что если война в Украине продолжится – пожары не смогут потушить до лета.

"Поэтому, либо будет больше пожаров... либо эти самолеты и люди будут сняты с западного фронта и переброшены в Сибирь", – подытожила она.

Отмечается, что лесные пожары в Сибири особенно тревожны из-за того, что приводят оттаивании вечной мерзлоты, что приводит к выбросу в атмосферу углекислого газа и метана. Последний, в частности, оказывает особенно сильное парниковое тепловое воздействие в краткосрочной перспективе. Во время "устойчивой тепловой волны" в Сибири прошлым летом температура воздуха в районе Полярного круга достигла рекордных 48 градусов Цельсия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России уже несколько дней продолжаются масштабные лесные пожары. Их площадь составляет сотни гектаров, леса горят в Хакасии, Новосибирской и Омской области, Красноярском крае, в Иркутской области и Забайкальском крае, на Дальнем Востоке. Самая сложная ситуация сейчас в Сибири.