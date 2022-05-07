В России вспыхнул очередной пожар, огонь подбирается к Курску. Фото и видео

В Курской области России начались сильные пожары, в частности около двух сел. Огонь подобрался близко к областному центру.

Об этом сообщили власти региона. Отмечается, что горит камыш и сухая растительность вблизи сел Щетинка и Михайлово, входящего в Щетинский сельсовет. На кадрах, опубликованных в сети, на фоне пламени, охватившего большой участок земли, видно курский торговый центр (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Власти региона призвали жителей сохранять спокойствие и заверили, что пожарные уже работают на месте. Отмечается, что угрозы жилым строениям нет.

Напомним: в России уже несколько дней продолжаются масштабные лесные пожары. Их площадь составляет сотни гектаров, леса горят в Хакасии, Новосибирской и Омской области, Красноярском крае, в Иркутской области и Забайкальском крае, на Дальнем Востоке. Самая сложная ситуация сейчас в Сибири. На данный момент площадь возгорания уже в два раза больше, чем к этой же дате в прошлом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, лесные пожары в российской Сибири вышли из-под контроля, поскольку военные подразделения, которые обычно занимаются их ликвидацией, были переброшены на войну в Украине.