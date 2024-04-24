Появились спутниковые фото пожара на нефтебазе в Смоленской области после ударов БПЛА

В сети появились спутниковые фото нефтебазы в Смоленской области РФ после атаки в ночь на 24 апреля. Судя по опубликованным снимкам, объект охвачен сильным пожаром.

Фото со спутника опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер". Отмечается, огонь вспыхнул на нефтебазе возле села Раздорово, в 20 км от Смоленска.

"Спутники подтверждают сильный пожар на нефтебазе в Смоленской области рф, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра". Горит нефтебаза у села Раздорово", – говорится в публикации.

Напомним, росСМИ ночью сообщили, что "три украинских дрона" атаковали "два объекта ТЭК" под Смоленском, в сеть попали видео мощных пожаров. Предварительно, пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью дроны атаковали Смоленскую, Липецкую и Воронежскую области Росии. Целью оказались топливно-энергетические объекты, промышленная инфраструктура, нефтебаза и металлургический комбинат.

В Воронежской области дрон пытался атаковать аэродром, где базируются бомбардировщики Су-34, местные власти утверждают об уничтожении БПЛА.

Россияне после атаки возмущаются неэффективностью ПВО, а также выражают обеспокоенность ростом цен на бензин и требуют ответных ударов по Украине.

По данным источников OBOZ.UA, атаку БПЛА провела Служба безрпасности Украины. В Смоленской области уничтожены две базы хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в Ярцево и Раздорово, где хранилось 26 тысяч кубометров горючего.

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