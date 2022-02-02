Поклонскую передумали отправлять послом в Кабо-Верде и дали новую должность

Депутата нелегитимной Государственной думы России, "экс-прокурора" временно оккупированного Крыма Наталью Поклонскую сняли с должности посла в Кабо-Верде. Вместо этого ей нашлось место в Россотрудничестве.

Соответствующие указы подписал глава Кремля Владимир Путин, они опубликованы на сайте правовой информации РФ. Как сказано в документах, Поклонскую назначили заместительницей главы организации (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Речь идет про должность в Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Организация занимается гуманитарными проектами за рубежом. В первую очередь в постсоветских странах.

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Указы вступили в силу с 2 февраля.

Ранее стало известно, что Поклонская отказалась от должности посла в островном государстве Кабо-Верде. Причиной этого стали якобы "личные обстоятельства".

Республика Кабо-Верде, куда отправили послом российского депутата, расположена на 18 островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане, в 620 км от западного побережья Африки. Площадь государства составляет 4033 кв. км, население – в пределах 550 тыс. человек, столица – Прая.

В Министерстве иностранных дел тогда заявили, что украинские власти занимаются вопросом об экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде. В ведомстве считают, что ее назначениев островном государстве – это не что иное как "высылка" из России. Таким образом, Кремль якобы хочет снизить ее активность в СМИ.

"О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей", – подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.

Кроме того, политик еще в августе заявлял, что это назначение ярко показывает судьбу таких изменников, как Поклонская. По его словам, если вы предаете свое государство, то государство, ради которого вы предали, "вас просто использует и отправит в Кабо-Верде, при всем уважении к Кабо-Верде".

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2021 года Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание "экс-прокурора" временно оккупированного Россией Крыма и депутата нелегитимной российской Государственной думы Натальи Поклонской. Ее подозревают в государственной измене.