Стала известна "стратегическая миссия" Поклонской в Кабо-Верде

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что назначение бывшего "прокурора" временно оккупированного Крыма и депутата нелегитимной российской Госдумы Натальи Поклонской послом РФ в Кабо-Верде – это ни что иное как "высылка" из России. Таким образом Кремль якобы хочет снизить ее активность в СМИ.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба еще в августе заявлял, что это назначение ярко показывает судьбу таких предателей как Поклонская. По его словам, если вы предадите свое государство, то государство, ради которого вы предали, "вас просто использует и отправит в Кабо-Верде, при всем уважении к Кабо-Верде".

Кабо-Верде расположено на островах в Атлантическом океане возле Африки. Его площадь в 11 раз меньше, чем территория Подмосковья. Большую часть островов занимают горы высотой 2-3 км, которые, как и в Крыму, соседствуют с побережьем. Население государства составляет 543 тысячи человек, это чуть больше, чем в Севастополе.

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До прибытия первых европейцев острова вообще оставались безлюдными. В 1951 году колония Кабо-Верде получила статус заморской провинции Португалии, а в 1972 году получила статус автономии. Только в ноябре 1974 года в Лиссабоне было подписано соглашение о провозглашении независимости Республики Кабо-Верде.

Очевидно, что у России нет абсолютно никаких стратегических интересов в Кабо-Верде, и от Поклонской просто-напросто избавились.

Сама "экс-прокурор" назвала честью, а не ссылкой назначение послом в Кабо-Верде. Поклонская заявила, что сбылась ее мечта о дипломатической работе.

"Когда я узнала о назначении, я испытала большую радость и гордость за то, что президент мне доверяет такую ответственность и такой блок работы", – сказала она.

Поклонская добавила, что подробно изучила информацию о Кабо-Верде, "насколько это возможно из России".Также она прошла необходимую стажировку в МИД РФ и курсы в Дипломатической академии.

Новый посол готова ехать в Кабо-Верде "уже завтра", но на подготовку уйдет еще до двух недель. В частности, готовится акт приема-передачи дел предыдущим послом.

Еще со времен своего "прокурорства" в Крыму Поклонская известна своими имперскими взглядами, в частности любовью к Николаю II, и неоднозначными высказываниями. Ее стали прозывать "прокурор Няш-Мяш".

В Госдуму Поклонская попала в 2016 году. Тогда оказалось, что она совсем не знает русской классики. В эфире одной из радиостанций депутат привела цитату Александра Чацкого из произведения "Горе от ума" и приписала ее полководцу Александру Суворову.

"Знаете, как говорится, "служить хочу, да прислуживать тошно"… Это наш великий полководец Суворов сказал так", – отметила Поклонская.

Ведущая удивилась такому заявлению и спросила: "Не Чацкий ли у Лермонтова случайно?"

"И Суворов тоже. Значит, они оба так сказали", – ответила будущий посол.

В 2017 году Поклонская "взорвала" сеть заявлением, что в Крыму замироточил бюст Николая II.

"Мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней: вы знаете, сегодня утром бюст Николая ІІ, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил. Бюст!" – заверила она.

По словам депутата, люди приходили с детьми, которые приболели, чтобы приложить их к бюсту императора.

Наталья Поклонская сообщает: в Крыму у здания прокуратуры замироточил бюст Николая II pic.twitter.com/ooiyHKwEnR — Meduza (@meduzaproject) March 3, 2017

В 2018 году Поклонская рассмешила соцсети новогодним поздравлением, произнесенным сидя на коне. Ролик был обнародован в ее Instagram и всего за несколько часов собрал сотни комментариев, значительная часть которых была насмешливыми.

"Ждем теперь поздравления Маши Захаровой (спикер МИД РФ, – Ред.) на Лаврове (Сергей Лавров, глава МИД РФ, – Ред.)", – шутили пользователи.

Поклонская уже начала бухать. Снежку нафотошопила.

Ждём теперь поздравления Маши Захаровой на Лаврове.🤣 pic.twitter.com/ubxGwevo0H — Догоняй! Е7Ы09 🆗 (@mix_voronezh) December 25, 2018

После развода со своим вторым мужем, экс-руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в России, Поклонская начала сниматься в фотосессиях в "голливудском" стиле.

"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш". Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии", – писала Поклонская в Facebook.

В мае этого года она отличилась новым перлом из-за протестов в Екатеринбурге. Политик заявила, что протестующие "подверглись нейролингвистическому программированию". По ее мнению, это уже "последний шаг по уничтожению России".

В сети бурно отреагировали, назвав Поклонскую "клиентом психбольницы", установив ей диагноз "шизофрения" и отметив, что у депутата "все только усугубляется".

Как сообщал OBOZREVATEL, замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко отметил, что в России не уважают предателей Украины. В частности, Поклонскую там считают "второсортной".