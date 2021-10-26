Украинские власти занимаются вопросом об экстрадиции бывшего "прокурора" временно оккупированного Крыма и депутата нелегитимной российской Госдумы Наталии Поклонской из Кабо-Верде. Там она является послом РФ.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter во вторник, 26 октября. По его словам, этим занимается Офис генерального прокурора, Министерство юстиции и Министерство внутренних дел.

"О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей", – написал Кулеба.

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Поклонскую назначили послом РФ в Республике Кабо-Верде 13 октября. После месяцев согласования кандидатуры на эту должность ее лично утвердил глава России Владимир Путин.

Республика Кабо-Верде расположена на 18 остовах Зеленого Мыса в Атлантическом океане, в 620 км от западного побережья Африки. Площадь государства составляет 4033 кв. км, население – в пределах 550 тыс. человек, столица – Прая.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Министерстве иностранных дел считают, что назначение Поклонской послом РФ в Кабо-Верде – это не что иное как "высылка" из России. Таким образом, Кремль якобы хочет снизить ее активность в СМИ.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба еще в августе заявлял, что это назначение ярко показывает судьбу таких предателей, как Поклонская. По его словам, если вы предаете свое государство, то государство, ради которого вы предали, "вас просто использует и отправит в Кабо-Верде, при всем уважении к Кабо-Верде".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что назначение Поклонской в Кабо-Верде связано с тем, что она якобы находится в "матримониальных отношениях" с одним из высокопоставленных чиновников РФ.