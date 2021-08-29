Кулеба – о "высылке" Поклонской в Кабо-Верде: красивая иллюстрация судьбы предателей. Видео

То, что депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская может стать послом в Республике Кабо-Верде возле Африки, является не менее чем красивой иллюстрацией. Она, в частности, ярко показывает судьбу таких предателей, как "экс-прокурор" оккупированного РФ Крыма.

Так о слухах относительно назначения ее дипломатом в африканском государстве высказался министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Комментарием он поделился в эфире телеканала "Украина 24".

О "высылке" Поклонской, признался глава украинского МИД, он слышал пока на уровне предположений. По его словам, нужно проверить, остается ли сейчас она гражданкой Украины.

"Если да, то у нас есть возможность испортить ей жизнь. Если уже вышла из гражданства Украины и является гражданкой России, то они там могут назначать кого и куда угодно", – объяснил министр.

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Напомним: на днях в СМИ распространилась информация о новом назначении Поклонской. Республика Кабо-Верде, куда якобы собираются отправить послом российского депутата, расположена на 18 остовах Зеленого Мыса в Атлантическом океане, в 620 км от западного побережья Африки. Площадь государства составляет 4033 кв. км, население – в пределах 550 тыс. человек, столица – Прая.

"В целом это очень красивая иллюстрация судьбы предателей. Если вы предадите свое государство, то государство, ради которого вы предали, в этом случае Россия, вас просто использует и отправит в Кабо-Верде, при всем уважении к Кабо-Верде", – сказал на это Кулеба.

Официального подтверждения информации о назначении Натальи Поклонской нет. Ранее она работала в прокуратуре Крыма в должности старшего прокурора. После оккупации Российской Федерацией украинского полуострова перешла на ее сторону. Оккупационными властями РФ была назначена прокурором Крыма. В 2016-м стала депутатом Государственной думы России VII созыва, заместителем главы комитета по международным делам. Также числится во фракции "Единая Россия".

19 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против экс-чиновникови правоохранителей-предателей, среди которых и Наталья Поклонская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине завершили расследование в уголовном производстве относительно восьми бывших топ-чиновников АР Крым, а материалы – передали стороне обвинения. Среди фигурантов есть также Поклонская.