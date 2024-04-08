Поднялась стена огня: в российском Краснодаре произошел мощный пожар на фабрике. Видео

В России в ночь на 8 апреля снова было жарко. Как стало известно, в Краснодаре произошел мощный пожар на одной из фабрик в поселке Индустриальный.

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что загорелись два ангара фабрики по производству обуви "Роспромторг".

Следует отметить, что генеральный директор этой фабрики недавно погорел на взятке.

На видеозаписях с места происшествия видно, как огромная стена огня поднялась над зданием фабрики. Что стало причиной возгорания, не уточняется.

Площадь пожара охватила около 1800 квадратных метров.

Напомним, что в России в ночь на 6 апреля вспыхнул очередной пожар. Он явился следствием подрыва трубопровода в районе населенного пункта Азов Ростовской области. Этот трубопровод перекачивал нефть в танкеры в Азовском морском порту.

Ранее сообщалось, что в России приостановил работу еще один нефтеперерабатывающий завод. Речь идет об Орском НПЗ, территория которого также пострадала из-за прорыва дамбы. Работа предприятия была остановлена, чтобы избежать экологических рисков и с целью соблюдения техники безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 апреля российский город Орск в Оренбургской области начал уходить под воду. Сначала там из-за подъема уровня воды в реке Урал подтопило десятки домов, а к вечеру прорвало и дамбу – ее не успели засыпать.

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