В России горит еще один военный объект: взорван трубопровод. Видео

В России в ночь на 6 апреля вспыхнул очередной пожар. Он явился следствием подрыва трубопровода в районе населенного пункта Азов Ростовской области.

Этот трубопровод перекачивал нефть в танкеры в "Азовском морском порту", теперь россияне не скоро могут вернуться к этой деятельности. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"В ночь на 6 апреля 2024 года в районе населенного пункта Азов (Ростовская обл.) в результате подрыва трубопровода, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории "Азовского морского порта", загрузка танкеров нефтепродуктами прекращена на неопределенный срок. Объект использовался государством-агрессором в военных целях, для поддержки ведения геноцидной войны против Украины", – говорится в сообщении.

В ГУР также показали видео с места происшествия. Неизвестный оператор заранее начал снимать местность, где впоследствии раздался взрыв и была видна вспышка.

Собственно пожар на трубопроводе на опубликованное видео не попал.

Напомним, ранее стало известно, что утро 6 апреля в Белгороде началось с "бавовны", местные жители пожаловались на взрывы. На опубликованных россиянами видео слышно, что у некоторых горожан прилеты вызвали истерику. Впрочем, утренняя бодрящая "бавовна" для Белгорода была неизбежна: среди ночи именно оттуда российские захватчики запускали ракеты по Харькову, где в течение ночи были убиты 6 человек, ранения получили 10 гражданских.

И местные белгородские паблики среди ночи успокаивали жителей города, что ночные взрывы – это всего лишь "выходы".