Под ударом важные объекты: в ISW оценили последствия атак украинских дронов на Россию

В ночь на 13 марта "украинские субъекты" нанесли крупномасштабные дроновые удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам на территории России. На фоне заявлений минобороны РФ о "сбитии всех целей", пропагандисты признали прилеты по нефтяным заводам и военным аэродромам.

Такие сообщения доказывают, что Украина может влиять на важнейшую энергетическую и военную инфраструктуру страны-агрессора с помощью всего нескольких относительно недорогих дронов. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне украинские СМИ, ссылаясь на источники в Службе безопасности (СБУ), известили, что в ночь со вторника на среду беспилотники поразили нефтеперерабатывающие заводы в Рязанской, Ростовской и Ленинградской областях РФ, а также военные аэродромы в Бутурлиновке и Воронеже.

Глава Рязанской области Павел Малков подтвердил, что БПЛА ударил по нефтезаводу, вызвав пожар, а на кадрах видно, как над районом НПЗ поднимается шлейф дыма.

По меньшей мере три дрона атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, что привело к временной его остановке. Некоторые российские источники дополнительно утверждали, что один БПЛА нанес удар по региональному зданию ФСБ в Белгороде, но оппозиционные росСМИ отметили, что кремлевские медиа позже удалили сообщения об этом конкретном прилете.

В минобороны РФ утверждали, что в ночь с 12 на 13 марта российская ПВО "уничтожила 58 беспилотников": 29 над Воронежской областью, 11 над Белгородской, по восемь над Курской и Брянской, по одному над Ленинградской и Рязанской.

Известный блогер, связанный с Кремлем, заявил, якобы ПВО и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и нейтрализовали все украинские дроны, но тут же признал, что беспилотники конкретно атаковали нефтеперерабатывающий завод "Рязаньнефтепродукт", Киришский НПЗ в Киришах Ленинградской области и Новошахтинский НПЗ в Ростовской области.

Еще один блогер, специализирующийся на авиации, отметил, что Воронежской области в этот раз БПЛА в основном атаковали военные аэродромы.

Источники в СБУ сообщили украинским изданиям, что эти удары направлены на сокращение экономического производства России, а также на сокращение доходов от нефти и поставок топлива, которые агрессор использует непосредственно для своих военных действий против Украины.

В ISW отметили, что с начала 2024 года "украинские субъекты" (официально Силы обороны и украинские спецслужбы не брали на себя ответственность за подобные "бавовны" на территории РФ. – Ред.) постоянно наносили такие удары с помощью дронов по нескольким крупным российским нефтеперерабатывающим заводам, например, в Краснодарском крае и Волгоградской области в январе и феврале.

Российское издание "Коммерсант" в прошлом месяце сообщало, что российские НПЗ сократили объемы производства на 4% в январе 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2023-го. Пропагандисты написали, что это сокращение частично было результатом увеличения количества атак дронов на предприятия нефтяной инфраструктуры.

"Такие сообщения о снижении производства нефтеперерабатывающих заводов единичны, но они показывают, что Украина может оказать асимметричное воздействие на важнейшую российскую энергетическую и военную инфраструктуру, нацеливаясь на ценные объекты с помощью всего нескольких относительно недорогих дронов", – констатировали в ISW.

Добавим, что массированную атаку дронов российские регионы подверглись и ночью 12 марта. Один из БПЛА поразил нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово, приведя к мощному пожару.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ГУР Андрей Юсов заявил, что все объекты, которые Россия использует в военных целях против Украины, могут подвергаться ударам – на оккупированных территориях или в самой РФ. Он предупредил, что подобная работа будет продолжаться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!