В российской Рязани пожаловались на атаку дронов на нефтезавод, валит черный дым. Фото и видео

На рассвете 13 марта российскую Рязань всколыхнуло по меньшей мере три взрыва. После этого со стороны местного нефтеперерабатывающего завода повалил черный дым.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Пропагандисты пишут, что завод якобы атаковали дроны.

Напомним, 12 марта Украина атаковала военные цели в России с помощью десятков беспилотников и ракет, нанеся серьезный ущерб крупному нефтеперерабатывающему заводу. После атаки НПЗ "ЛУКойл" в российском Кстове приостановил свою работу.

По результатам массированной украинской атаки дронов на Россию Кремль заявил о якобы сбитии 25 целей над такими регионами, как Москва, Ленинград, Белгород, Курск, Брянск, Тула и Орел. По данным министерства обороны РФ, волны атак дронов продолжались в течение всего дня.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГУР МОУ заявили, что все объекты, которые агрессор использует в военных целях против Украины, могут испытывать удары – на оккупированных территориях или в самой России. Работа по их уничтожению будет продолжаться.

– 12 марта в России прозвучала новая серия взрывов, которую местные власти объяснили атакой "украинских" БПЛА. Несмотря на заявления о "сбитии 25 целей", неизвестные дроны привели к ударам по нефтебазам в Орле и Нижегородской области.

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