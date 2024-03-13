УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Работа приостановлена: в Ростовской области заявили о падении дрона на территорию нефтезавода

Анна Паскевич
Новости России
1 минута
483
Работа приостановлена: в Ростовской области заявили о падении дрона на территорию нефтезавода

В Новошахтинске Ростовской области РФ заявили об атаке БПЛА. Дрон якобы упал на территорию завода нефтепродуктов, работа предприятия приостановлена.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утром среды сообщил, что "дежурные системы" РЭБ на подлете к Новошахтинску якобы уничтожили три беспилотника.

Работа приостановлена: в Ростовской области заявили о падении дрона на территорию нефтезавода

По состоянию на 12 часов дня Голубев заявил, что "по уточненной информации", якобы в результате работы РЭБ дроны упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов.

"Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены. Последствия уточняются", – отчитался губернатор.

Работа приостановлена: в Ростовской области заявили о падении дрона на территорию нефтезавода

Дополняется...