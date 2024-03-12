Поднялся столб огня и черного дыма: появились фото мощного пожара на НПЗ 'Лукойл' в России после атаки дрона

Утром 12 марта беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области РФ. Удар пришелся прямо в установку перегонки нефти, в результате чего возник пожар.

Компания "Лукойл", которой принадлежит НПЗ, заявила о приостановлении работы техустановки "в связи с инцидентом". Там не стали уточнять, о каком ЧП идет речь, тем временем россияне выложили в сеть кадры "бавовны".

По данным властей области, "украинские" БПЛА атаковали кстовскую промзону, а именно объект топливно-энергетического комплекса.

Российские Telegram-каналы уточнили, что один дрон упал на территории НПЗ около 05:30 по местному времени. После этого начался пожар: над заводом поднялся столб огня и черного дыма, который был виден с далекого расстояния.

На место удара съехались оперативные службы, привлекли даже пожарный поезд. По предварительным данным пропагандистов, пострадавших нет.

Губернатор Нижегородской области Андрей Никитин позже утром подтвердил, что на нефтебазе продолжает гореть установка АВТ (атмосферно-вакуумная трубчатка – одна из основных для таких предприятий).

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 марта в ряде регионов РФ раздавались взрывы, которые местные власти объясняли атакой беспилотников. Кроме Нижегородской области, неспокойно было и под Белгородом, в Курске и Орле. Российское минобороны заявило о "сбитии 25 украинских БАЛА".

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