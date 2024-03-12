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Поднялся столб огня и черного дыма: появились фото мощного пожара на НПЗ "Лукойл" в России после атаки дрона

Марина Лисничук
Новости России
2 минуты
5,0 т.
Поднялся столб огня и черного дыма: появились фото мощного пожара на НПЗ 'Лукойл' в России после атаки дрона

Утром 12 марта беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области РФ. Удар пришелся прямо в установку перегонки нефти, в результате чего возник пожар.

Компания "Лукойл", которой принадлежит НПЗ, заявила о приостановлении работы техустановки "в связи с инцидентом". Там не стали уточнять, о каком ЧП идет речь, тем временем россияне выложили в сеть кадры "бавовны".

По данным властей области, "украинские" БПЛА атаковали кстовскую промзону, а именно объект топливно-энергетического комплекса.

Российские Telegram-каналы уточнили, что один дрон упал на территории НПЗ около 05:30 по местному времени. После этого начался пожар: над заводом поднялся столб огня и черного дыма, который был виден с далекого расстояния.

Поднялся столб огня и черного дыма: появились фото мощного пожара на НПЗ "Лукойл" в России после атаки дрона

На место удара съехались оперативные службы, привлекли даже пожарный поезд. По предварительным данным пропагандистов, пострадавших нет.

Поднялся столб огня и черного дыма: появились фото мощного пожара на НПЗ "Лукойл" в России после атаки дрона

Губернатор Нижегородской области Андрей Никитин позже утром подтвердил, что на нефтебазе продолжает гореть установка АВТ (атмосферно-вакуумная трубчатка – одна из основных для таких предприятий).

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.

Поднялся столб огня и черного дыма: появились фото мощного пожара на НПЗ "Лукойл" в России после атаки дрона

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 марта в ряде регионов РФ раздавались взрывы, которые местные власти объясняли атакой беспилотников. Кроме Нижегородской области, неспокойно было и под Белгородом, в Курске и Орле. Российское минобороны заявило о "сбитии 25 украинских БАЛА".

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