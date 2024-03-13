В Воронежской области пожаловались на мощную атаку, возникли проблемы со светом. Фото и видео

В России пожаловались на массированную атаку дронов на Воронежскую область. Местные власти уверяют, что в ночь на 13 марта над регионом якобы были сбиты свыше 30 БПЛА.

Особенно жарко ночью было в районе города Бутурлиновка: возле этого населенного пункта расположен военный аэродром. Подробности сообщают российские СМИ.

Они, в частности, приводят заявление губернатора Воронежской области Юрия Матузова, заявившего о якобы уничтожении "более 30 беспилотников" над регионом.

"За ночь на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 30 беспилотников.Согласно оперативным данным с мест падения остатков сбитых объектов, в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья. Так, в Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция, а в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина. Пострадавших нет", — сообщил губернатор.

Ночью жители Воронежской области слышали взрывы, а также звуки стрельбы. В это время в регионе была объявлена тревога из-за "угрозы атаки БпЛА".

Российские СМИ со ссылкой на местных жителей отмечают, что после атаки в Воронеже перекрыли Юго-западный рынок. Он, согласно сообщениям, пострадал вследствие падения обломков БпЛА, которые смогла сбить российская ПВО.

Но громче всего минувшей ночью было в городе Бутурлиновка, в 4 км от которого расположен одноименный военный аэродром. На нем базируется 899 гвардейский штурмовой авиационный полк российской армии.

После атаки в части районов города нет электричества. А все образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение. В детских садах, согласно заявлению районной администрации, созданы дежурные группы.

В минобороны РФ заявили, что в течение ночи над российской территорией якобы уничтожили свыше полусотни БпЛА.

"Дежурными средствами ПВО 58 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (11 БПЛА), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (8 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Рязанской (1 БПЛА)", – выдали в ведомстве.

Напомним, ранее в российской Рязани пожаловались на атаку дронов на нефтезавод. После прилета на предприятии вспыхнул пожар. По данным росСМИ, в атаке были задействованы три БпЛА. Также сообщалось о пострадавших.

В сети также появилось видео, зафиксировавшее момент удара дрона по нефтезаводу в Рязани. На кадрах после взрыва виден огненный "гриб".

Жаловались на обстрел и атаку БпЛА и в Белгородской области. Вследствие ночных событий есть прилеты, люди сидят без света.