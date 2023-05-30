Под раздачу попали элиты РФ: карта массированной атаки дронов на Россию

Во время массированной атаки дронов в столице государства-террориста утром 30 мая заметили весьма интересную деталь. Один из БПЛА упал возле резиденции кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Другие дроны взорвались недалеко от поместий представителей так называемой российской элиты. Об этом пишут российские СМИ (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, большинство дронов взорвались в Подмосковье. В частности, БПЛА заметили в Красногорском районе – селе Ильинское и Тимошкино, в Одинцовском районе – селе Раздоры и Ромашково, а также в Истринском районе – поселке Гринфилд.

Журналисты обратили внимание, что в 10 минутах езды от села Раздоры находится резиденция диктатора Владимира Путина Ново-Огарево. При этом в самих Раздорах находятся государственные дачи, личные дома чиновников и бизнесменов.

Среди владельцев недвижимости и земли в Раздорах числится первый замглавы минобороны РФ Руслан Цаликов, министр финансов Антон Силуанов и теща главы "Ростеха" Людмила Рукавишникова.

Кроме того, в поселке Гринфилд расположена в том числе усадьба главы "Газпрома" Алексея Миллера.

Напомним, в российской Новой Москве утром 30 мая заявили об атаке беспилотника: он якобы врезался в многоэтажку, где прогремел взрыв и есть "незначительные" повреждения. Позже звуки "бавовны" добрались до Подмосковья – комментируя дым над жилыми кварталами, пропагандисты утверждали, что ПВО сбила около десятка БПЛА.

Ранее сообщалось, что жители страны-террориста России устроили в сети истерику из-за "атаки дронов" в Московской области. Россияне в очередной раз пожаловались на плохую работу противовоздушной обороны, а также призвали наносить удары по мирным украинским городам.

В свою очередь министерство обороны государства-агрессора России пожаловалось на утреннюю атаку беспилотных летательных аппаратов в Москве. Террористическое ведомство уже успело обвинить в атаке украинскую власть и отчиталось, что все БПЛА якобы сбили.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне якобы атаки дронов, накрывшей Московскую область РФ утром 30 мая, пропагандисты опубликовали видео мощной "бавовны" в районе Рублевки. Они заявили, что так сбивали "украинский БПЛА" и это очень испугало россиян.

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