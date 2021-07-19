Под Петербургом обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием. Фото

В Ленинградской области России в заброшенном доме обнаружили потайной подземный бункер, который якобы использовали как частную тюрьму. Он обустроен как следственный изолятор.

Соответствующие фото опубликовало издание 47news. Тайник расположен в 40 километрах от Санкт-Петербурга, во Всеволожском районе. Здание с виду похоже на обычный дом или дачу.

Как пишет издание, вход в бункер тщательно замаскирован под обычные гаражные ворота, за которыми лежит бетонная плита. Она, как сказано в материале, опускается и поднимается с помощью гидравлического устройства, которое также замаскировано.

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Как видно на фотографиях, в помещении находятся камеры с двухъярусными кроватями, встроенные унитазы и рукомойники. Камеры закрываются на стальные двери, также есть место для охраны, разъемы для компьютеров, для видеонаблюдения.

Помещение перегорожено клетками.

На территории также располагалась баня, а под ней был лаз, ведущий к печи размером с человека, пишет издание.

Как выяснили журналисты, эта территория якобы ранее принадлежала бывшему сотруднику Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

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