В Украине за 220 млн грн выставили на продажу первую тюрьму. Фото

Фонд государственного имущества Украины выставил на продажу Ирпенский исправительный центр №132. Стартовая цена – 220 млн грн.

Объект расположен в Коцюбинском Киевской области, сообщается на сайте ФГИУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Министр юстиции Денис Малюська в Facebook уточнил, что это первая тюрьма, которая выставлена на аукцион.

"Первый пошел. "Большая распродажа тюрем" дошла до первого аукциона. Кто имеет лишние 220 млн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева – welcome", – написал он.

Глава ведомства уточнил, что 70% от вырученных с продажи средств пойдут на развитие тюремной инфраструктуры, а 30% – в государственный бюджет.

Также Малюська анонсировал новые объекты в ближайшем будущем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Фонд госимущества в рамках большой приватизации продал отель "Днепр" в Киеве за 1 млрд 111 млн гривен.