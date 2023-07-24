Песков отказался комментировать атаку дронов на Москву и переадресовал вопрос: россияне требуют ударов по Киеву

Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать атаку беспилотников на Москву, произошедшую 24 июля. Он отметил, что этот вопрос в компетенции министерства обороны государства-террориста и отметил, что все БПЛА были нейтрализованы силами ПВО.

Видео дня

В то же время, россияне в сети возмущаются и требуют ударов по Киеву. Мнением Пескова по поводу событий в столице РФ поинтересовались росСМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Это вопрос, который больше касается минобороны. Мы можем лишь констатировать, что сегодняшние беспилотники нейтрализованы", – заявил пресс-секретарь российского диктатора.

Как пишут росСМИ, московское ПВО якобы справилось с атакой, благодаря чему серьезных повреждений, как и пострадавших, нет. Пропагандисты утверждают, что беспилотники четко "приземлили" средствами РЭБ. Во время атаки была использована "птичка" самолетного типа, построенная по аэродинамической схеме "утка". Предположительно, это БПЛА "Бобер".

Россияне в сети, как всегда, взорвались истерикой. Они заявили, что раз Украина атакует Москву, то им нужно наносить удары по Киеву. Также они поинтересовались, как это ПВО справилось, если повреждено здание прямо в центре российской столицы.

"Вот одного я не пойму – эти собаки нам по Москве лупят, а почему мы по Киеву не лупим", "Киев должен гореть", "та вообще все ох**нно, так и надо, никакой паники", "Давно пора Верховную Раду сносить Кинжалами. Чисто символически", "хватит писать чушь о "ПВО справилось", как оно справилось, если взрывается здание в центре Москвы", – писали россияне.

Напомним: кремлевский пропагандист Владимир Соловьев после ночных взрывов в Москве также разразился новыми угрозами в адрес Украины. По его мнению, страна-агрессор должна отомстить ударами по правительственному кварталу в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ночью 24 июля в Москве прогремели взрывы, власти РФ заявили об атаке "украинских дронов". В одном из бизнес-центров выбило окна, дым был виден рядом со зданием минобороны РФ;

– ночью 24 июля в Москве прогремели взрывы, власти РФ заявили об атаке "украинских дронов". В одном из бизнес-центров выбило окна, дым был виден рядом со зданием минобороны РФ;

– По данным источников OBOZREVATEL, взрывы в Москве – результат операции ГУР. БПЛА атаковали здание минобороны РФ, еще один беспилотник упал возле ведомства, которое занимается кибератаками. Также взрыв произошел возле Кремля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!