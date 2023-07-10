Освобождение командиров защитников 'Азовстали' вызвало 'раскол' в РФ и ударило по настроениям войск Путина – ISW

Освобождение командиров защитников "Азовстали" вызвало "раскол" в обществе государства-террориста России. В частности, российское ультранационалистическое сообщество продолжает обвинять Кремль в том, что он доверился Турции в соблюдении сделки и удержании украинских военных.

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Об этом сказано в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что один из российских блогеров указал на тот факт, что освобождение защитников "Азовстали" подрывает цель России "денацифицировать" Украину, а другой предположил, что РФ не следовало доверять Турции в соблюдении сделки, учитывая, что она является "историческим врагом" государства-агрессора.

Также в инфопространстве РФ прозвучали мысли о том, что Кремль мог бы избежать этого освобождения, не организовав первоначальный обмен военнопленными в 2022 году, и что Россию в очередной раз ввели в заблуждение, поскольку официальные лица безответственно отдали приоритет освобождению кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука.

Еще один российский военный блогер сообщил, что известие об освобождении командиров "Азовстали" ударило по настроениям в рядах российских военнослужащих на передовой. Он отметил, что этот инцидент является одним из многих с начала полномасштабного вторжения России в Украину, которые разделяют российское общество.

Напомним: украинские командиры, руководившие обороной "Азовстали" в Мариуполе весной 2022 года, Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега 8 июля вернулись в Украину. До сих пор "Рэдис", "Калина", "Волына" и другие лидеры защитников "Азовстали" находились в Турции по возвращении из российского плена.

При этом, согласно договоренностям об экстракции из "Азовстали", бойцы должны были находиться в Турции до окончания войны под личными гарантиями защиты президента Реджепа Таипа Эрдогана.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– после освобождения командиров Мариуполя президент РФ Владимир Путин отстранил генерала Валерия Герасимова от командования войной против Украины, продолжая чистку в высших эшелонах власти после бунта, устроенного главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным;

– при этом спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил освобождение защитников "Азовстали" якобы "провалом" контрнаступления ВСУ. Кроме того, он заявил, что в контексте подготовки к саммиту НАТО на Турцию якобы "оказали большое давление".

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