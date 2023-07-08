Герои дома: 'Рэдис', 'Калина', 'Волына' и другие лидеры защитников 'Азовстали' вернулись в Украину. Видео

Украинские военные, руководившие обороной "Азовстали" в Мариуполе весной 2022 года, Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега вернулись в Украину. До сих пор "Рэдис", "Калина", "Волына" и другие лидеры защитников "Азовстали" находились в Турции по возвращении из российского плена.

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Об этом по результатам визита в Турцию сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также опубликовал видео долгожданной встречи бойцов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев. Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными. Слава Украине!" – написал президент.

Военные вылетели на Родину вместе с Зеленским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. На кадрах видно, как последний показал защитникам видео из поездки на Змеиный.

В то же время, напомним, что согласно договоренностям об экстракции из "Азовстали", бойцы должны были находиться в Турции до окончания войны. Прокопенко, Волынский, Паламарь, Хоменко и Шлега были там под личными гарантиями защиты президента Реджепа Таипа Эрдогана.

Напомним: 7 июля Зеленский прибыл в Турцию, где встретился с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом. Встреча прошла в президентской резиденции Вахдеттин в Стамбуле. Эрдоган пообещал продолжать поддерживать Украину и подписал с Зеленским меморандум о совместном развитии.

Во время переговоров лидеры Украины и Турции подняли ряд вопросов, в частности, речь шла о зерновом соглашении, обмене пленными между Украиной и Россией, а также о поддержке членства Украины в НАТО. В то же время о том, что будет подниматься вопрос возвращения командиров "Азова" в Украину, ранее не сообщалось.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 июля заместитель командира батальона "Азов" Святослав "Калина" Паламарь во второй раз стал отцом. У него и его жены Антонины в Тернополе родилась дочь, девочку назвали Квитославой;

– в начале июня глава Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился в Турции с защитниками "Азовстали".

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